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01 апреля 2023, 15:20 |
356
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Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У одесситов беспроигрышная серия составляет четыре поединка, а горняки победили в пяти матчах подряд

01 апреля 2023, 15:20 |
356
0
Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

19-й тур украинской Премьер-Лиги на берегу Черного моря в Одессе будут закрывать местный «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Хозяева поля только недавно выбрались из подвала турнирной таблицы и, наверняка, не захотят возвращаться туда снова. А что касается подопечных Игоря Йовичевича, то для них сейчас каждый оставшийся матч действительно на вес золота, потому что осечкой лидера сразу же могут воспользоваться преследователи.

Черноморец

То, чего ожидали болельщики одесского клуба от Романа Григорчука в самом начале сезона, наконец-то стало приносить свои плоды на стыке первой и второй части чемпионата. «Черноморец» удачно завершил минувший год и начал новый серией из 4 матчей, в которой он не проигрывал (2 победы и 2 ничьи). Таким образом, набрав за этот период 8 очков, моряки поднялись с предпоследнего места турнирной таблицы на 12.

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Теперь главная задача «Черноморца» закрепить свой успех и постараться еще дальше уйти от зоны вылета и переходных матчей. Но сделать это будет непросто, так как впереди, в основном, игры с командами, которые расположены в самом верху и первой из них является «Шахтер».

Впрочем, Роман Григорчук уже не раз доказывал, что умеет готовиться к матчам с участием лидеров и отбирать у них очки. Свой основной состав он сумел стабилизировать, умело сочетая сплав опытных игроков с совсем еще молодыми футболистами. А здесь еще, как говориться, пришелся ко двору Артур Авагимян, вернувшийся в одесский клуб уже по ходу весенней части турнира из «Александрии».

И еще. Пока в чемпионате была пауза, «Черноморец» провел два контрольных матча с коллективами из Одесской области. У клуба второй лиги «Реал Фарма» подопечные Романа Григорчука выиграли 3:0, а у победителя зимнего первенства области любительской команды «Титан» с еще более крупным счетом 7:1. Отметим, что в последней игре четыре мяча забил Даниил Алефиренко. Кстати, именно этот 22-летний нападающий забивал в каждом из трех матчей весенней части Премьер-Лиги и сейчас с 4 голами является лучшим бомбардиром одесситов.

Шахтер

Что касается «Шахтера», то горняки после зимнего перерыва выиграли четыре матча подряд с общим счетом 19:1 (с учетом еще одной победы в декабре их серия составляет пять игр) и закрепились на первом месте турнирной таблицы. Конечно же, им помогло то, что они форсировали свою подготовку для выступления в Лиге Европы. А теперь, освободившись от игр на евроарене, они могут полностью сосредоточиться на матчах чемпионата страны.

Другой вопрос, хватит ли сил у подопечных Игоря Йовичевича на оставшиеся матчи. Ведь в отличие от прошлых лет, нынешнюю основу «Шахтера» составляют молодые украинские игроки, причем для некоторых из них такой насыщенный график поединков на высоком уровне является первым в их карьере. И здесь очень важно правильное тренерское решение, кого выпустить на поле сейчас, а кому-то дать отдохнуть. Тем более, что на днях большая часть футболистов донецкого клуба была задействована в играх за национальную и молодежную сборные Украины.

А паузу в чемпионате горняки, которые не были задействованы в сборных, заполнили тренировками и контрольным матчем с любительским клубом «Юность» из Львовской области. Игра прошла в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича и завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:0.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги соперники провели 52 матча. В 38 из них побеждал «Шахтер», 7 раз выигрывали одесситы и еще в 7 поединках судьи фиксировали ничейный результат. В первом круге в 4-м туре команды играли на «Арене-Львов» и тогда успеха добились горняки 2:1. Счет в том матче открыл одессит Брагару еще на 10-й минуте. И только ближе к концу игры на 74-й минуте Швед восстановил равновесие. А на 90+6 минуте Траоре принес победу «Шахтеру».

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Непогодов, Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Кузык, Васильев, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Ракицкий, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Келси, Траоре

Прогноз на противостояние:

Хотя «Шахтеру» будет непросто, поставим все-таки на победу подопечных Игоря Йовичевича. Но на свой гол одесситы должны наиграть. Поэтому предположим результат 1:2 в пользу гостей.

2 апреля, воскресенье

«Черноморец» – «Шахтер»
Одесса. Стадион «Черноморец». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports+»
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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