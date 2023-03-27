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Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 15:15 | Обновлено 27 марта 2023, 15:19
313
0

Черноморец провел два тренировочных спарринга. Оба победных

Одесситы померились силами с Реал Фармой и Титаном

27 марта 2023, 15:15 | Обновлено 27 марта 2023, 15:19
313
0
Черноморец провел два тренировочных спарринга. Оба победных
ФК Черноморец Одесса

Одесский «Черноморец», заполняя паузу в чемпионате Украины на матчи сборных, на своей тренировочной базе в Совиньоне провел два спарринга.

В первой игре подопечные Романа Григорчука выяснили отношения с командой «Реал Фарма» и добились победы со счетом 3:0. Два гола на свой счет записал Александр Гладкий, автором еще одного гола стал игрок, находящийся в команде на просмотре.

Во второй игре «моряки» встретились с командой «Титан» – победителем зимнего первенства Одесской области этого года. Аматоров игроки «Черноморца» разбили со счетом 7:1. Четыре гола забил Даниил Алефиренко, дубль оформил Орест Кузык, еще один гол (с пенальти) провел Илья Путря.

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Черноморец Одесса Реал Фарма товарищеские матчи Титан Одесса
Источник ФК Черноморец
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