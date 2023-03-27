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Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 16:38 | Обновлено 27 марта 2023, 16:55
755
0

Победа с одним неизвестным. Шахтер обыграл в спарринге аматорскую Юность

Донецкая команда провела товарищеский поединок

27 марта 2023, 16:38 | Обновлено 27 марта 2023, 16:55
755
0
Победа с одним неизвестным. Шахтер обыграл в спарринге аматорскую Юность
Sportarena

Донецкий «Шахтер» одержал уверенную победу над любителями из команды «Юность» Львовская область. Матч, который был сыгран в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича, завершился со счетом 3:0 в пользу «горняков».

Сообщается, что встреча состояла из двух таймов по 30 минут. В составе «Шахтера» по голу забили Келси и Борячук. Автор третьего гола остался неизвестным.

Товарищеский матч

«Юность» Львовская область» – «Шахтер» Донецк – 0:3

Голы: Келси, Борячук, ?.

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Источник Sportarena
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