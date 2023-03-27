Украина. Премьер лига27 марта 2023, 16:38 | Обновлено 27 марта 2023, 16:55
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Победа с одним неизвестным. Шахтер обыграл в спарринге аматорскую Юность
Донецкая команда провела товарищеский поединок
27 марта 2023, 16:38 | Обновлено 27 марта 2023, 16:55
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Донецкий «Шахтер» одержал уверенную победу над любителями из команды «Юность» Львовская область. Матч, который был сыгран в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича, завершился со счетом 3:0 в пользу «горняков».
Сообщается, что встреча состояла из двух таймов по 30 минут. В составе «Шахтера» по голу забили Келси и Борячук. Автор третьего гола остался неизвестным.
Товарищеский матч
«Юность» Львовская область» – «Шахтер» Донецк – 0:3
Голы: Келси, Борячук, ?.
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