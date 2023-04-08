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Рух Львов
08.04.2023 15:00 – FT 0 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 16:56 | Обновлено 08 апреля 2023, 17:08
654
0

Удаления вместо голов. Рух и Верес с двумя красными разошлись миром

Аутсайдеры УПЛ продолжили находиться в основах турнирной таблицы

08 апреля 2023, 16:56 | Обновлено 08 апреля 2023, 17:08
654
0
Удаления вместо голов. Рух и Верес с двумя красными разошлись миром
УПЛ

По сравнению с прошлым туром главный тренер руховцев Виталий Пономарев сделал несколько изменений в стартовом составе своих подопечных. Вместо Таллеса и Эдсона на поле вышли Слюсарь и Мысык. Тренерский штаб «Вереса» после поражения от «Кривбасса» также сделал кадровые ротации: вместо Кучерова и дисквалифицированного Владислава Шарая в игру вступили Лебеденко и Близниченко.

Обе команды активно начали западное дерби. В начале игры капитан «Руха» Довгий пробил выше ворот гостей. В свою очередь ровенчане ответили опасным ударом головой Станислава Шарая, но мяч также пролетел над рамкой ворот. Команды быстро переходили от обороны к атаке и уже момент возник у ворот «Вереса». После передачи Соломона пробивал в цель Мысык, но капитан ровенчан Когут сыграл надежно.

Темп игры постепенно снизился, причем игровых столкновений было много со стороны обоих соперников, в отличие от опасных моментов. Удар головой Довгого пришелся выше ворот, а в конце тайма гости могли открыть счет. Близниченко вывел на ударную позицию Шарая, пробивавшего низом, но опытный Панькив ликвидировал угрозу.

В начале второго тайма имел возможность открыть счет в игре Рунич, который заменил Карабина. После паса Слюсара «джокер» руховцев вышел на ударную позицию, но Василий пробил впритык с ближней штангой. Игроки Вереса выполнили несколько штрафных ударов, но защитники «Руха» успевали опережать своих соперников.

Напряжение в битве турнирных соседей нарастало и арбитру Дмитрию Бондаренко пришлось вынимать из кармана красную карточку. После двух предупреждений покинул поле Лебеденко, для которого это было первое удаление в УПЛ – в 20-й игре. Владея численным преимуществом, хозяева поля еще больше активизировались, а гости отошли на свою половину поля и удачно разрушали атаки соперников.

Активно действовал на острие атаки Климчук, который после передачи Соломона тоже имел свой момент, но попал во вратаря. После передачи Притулы и удара Довгого в штрафной гостей возникла суматоха, которая так и не завершилась взятием ворот. В компенсированное время был удален с поля и Эдсон – в 3-й игре в УПЛ.

В итоге «Рух» завершил две клубные антирекордные серии: проигрышную, продолжавшуюся 3 игры и пропускную из 10 игр – 15 голов. Безголевой сериал руховцев увеличился до 374-х минут. «Верес» не побеждает в чемпионате на протяжении 9 игр: 2 ничьи и 7 поражений. Завершилась пропускная клубная рекордная серия «Вереса», которая с 30 сентября прошлого года длилась 15 игр (25 голов) и началась именно в игре с «Рухом».

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Рух» – «Верес» - 0:0

Карабин, 2, Слюбик, 60, Рунич, 69 – Лебеденко, 64

Эдсон, 90+2 (грубый фол) – Лебеденко, 71 (второе предупреждение)

«Рух»: Панькив – Лях, Дидык, Слюбик, Роман – Довгий, Слюсар (Притула, 68) – Соломон-Отабор, Мисик (Эдсон, 58), Климчук – Карабин (Рунич, 46).

«Верес»: Когут – Лебеденко, Вовченко, Курко, Гагун – Клец – Г. Пасич, С. Шарай, Дахновский, Близниченко – Гайдучик (М. Шестаков, 83).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 11 (4) – 7 (2)
Угловые: 2 – 2
Оффсайды: 2 – 0.

РУХ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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