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Чемпионат Украины
Рух Львов
08.04.2023 15:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 18:37 | Обновлено 07 апреля 2023, 18:56
71
0

Рух – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Бой турнирных и географических соседей

07 апреля 2023, 18:37 | Обновлено 07 апреля 2023, 18:56
71
0
Рух – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 8 апреля, «Рух» на «Арене Львов» сыграет матч 20-го тура УПЛ против «Вереса». В западном дерби руховцы еще не уступали в матчах с ровенчанами.

Рух

Для нового главного тренера «Руха» Виталия Пономарева это будет первая домашняя игра в УПЛ у руля «желто-черных». «Рух» проигрывает в чемпионате на протяжении рекордных для клуба трех игр. Руховцы пропускают голы на протяжении 10-ти игр – 15 голов, а безголевая серия «Руха» длится 284 минуты.

Руховцы в течение недели настойчиво готовятся к важному поединку с соседом в турнирной таблице. Футболисты «Руха» будут реабилитироваться за поражение в Киеве от «Зари» в прошлом туре. Вот предматчевое мнение защитника руховцев Романа Дидыка: «Подходим с максимальным настроем на эту игру, потому что, можно сказать, это игра за 6 очков. Очень важный матч как для нас, так и для «Вереса». Надеемся, что мы окажемся сильнее».

Верес

Во Львов ровенчане прибудут с невеселыми клубными сериалами. «Верес» не побеждает в чемпионате на протяжении 8 игр: ничья и 7 поражений. Пропускная клубная рекордная серия «красно-черных» длится 15 игр – 25 голов.

С особым настроением готовится к игре главный тренер «Вереса», воспитанник львовского футбола Юрий Вирт, который с 30 сентября по 11 ноября 2018 года был главным тренером именно «Руха» в Первой лиге – в 7 матчах. Из-за перебора желтых карточек будет пропускать эту игру Владислав Шарай.

Статистика встреч

«Рух» и «Верес» ранее в УПЛ провели всего три игры, в которых один раз побеждали руховцы и дважды были зафиксированы ничьи. В последний раз «Рух» принимал «Верес» еще 7 августа 2021 года и победил со счетом 2:1. В составе хозяев поля отличились Андрей Борячук и Юрий Климчук, у гостей - Михаил Шестаков. Матч первого круга текущего чемпионата завершился боевой ничьей – 2:2. В общем, во всех личных встречах оба соперника поле без забитых голов не покидали.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Бондаренко (Одесса), который провел 32 игры в УПЛ. Ранее «Рух» при Бондаренко отыграл два матча в чемпионатах и в обоих потерпел поражения с одинаковым счетом 1:2. «Верес» при этом арбитре также провел два матча и тоже очков не набирал, в том числе и в предыдущем туре с «Кривбассом».

Прогноз на противостояние

В западном дерби еще и соседей по нижней части турнирной таблицы ожидается напряженная борьба. Обе команды будут сражаться за очки и все может решить один результативный удар. Нашим прогнозом будет минимальная победа «желто-черных».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Роман, Лях, Дидык, Слюбик, Довгий, Таллес, Эдсон, Соломон, Карабин, Климчук.

«Верес»: Когут, Г. Пасич, Курко, Вовченко, Гагун, Клец, Кучеров, Дахновский, С. Шарай, Близниченко, Гайдучик.

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8 апреля, суббота

«Рух» – «Верес»
Львов. Стадион «Арена Львов». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале Униан
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
РУХ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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