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Рух Львов
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Верес
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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 04:39 |
151
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Потеряли два очка. Не можем быть довольны»

Главный тренер «Руха» – про ничейный результат в матче 20-го тура УПЛ с «Вересом»

09 апреля 2023, 04:39 |
151
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Потеряли два очка. Не можем быть довольны»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского клуба «Рух» Виталий Пономарев прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу против «Вереса»:

«К сожалению, мы не получили положительный результат, который планировали. Пока что не можем играть в то, что мы хотим, в то, что тренируем. Да, у нас молодая команда, но у нас нет времени об этом говорить.

Нужно, чтобы молодые ребята показывали хороший футбол на уровне Премьер-лиги уже сегодня и сейчас. Нам нужны очки в турнирную таблицу. К сожалению, сыграли только вничью. Будем двигаться дальше и работать.

Такие домашние игры нужно выигрывать в нашей ситуации. Поэтому, по моему мнению, мы потеряли два очка. Не можем быть довольны, потому что это далеко лучшая наша игра.

Мысык на позиции центрального полузащитника? Он старался, работал, в принципе многие обострения в первом тайме были от него, выполнил практически все удары. Но не полностью готов на все 90 минут, потому его заменили».

Поединок 20-го тура УПЛ «Рух» – «Верес» завершился со счетом 0:0.

События матча

90’
Edson Fernando (Рух Львов) получает красную карточку.
71’
Александр Лебеденко (Верес) получает красную карточку.
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Источник ФК Рух Львов
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