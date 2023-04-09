Виталий ПОНОМАРЕВ: «Потеряли два очка. Не можем быть довольны»

Главный тренер львовского клуба «Рух» Виталий Пономарев прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу против «Вереса»:

«К сожалению, мы не получили положительный результат, который планировали. Пока что не можем играть в то, что мы хотим, в то, что тренируем. Да, у нас молодая команда, но у нас нет времени об этом говорить.

Нужно, чтобы молодые ребята показывали хороший футбол на уровне Премьер-лиги уже сегодня и сейчас. Нам нужны очки в турнирную таблицу. К сожалению, сыграли только вничью. Будем двигаться дальше и работать.

Такие домашние игры нужно выигрывать в нашей ситуации. Поэтому, по моему мнению, мы потеряли два очка. Не можем быть довольны, потому что это далеко лучшая наша игра.

Мысык на позиции центрального полузащитника? Он старался, работал, в принципе многие обострения в первом тайме были от него, выполнил практически все удары. Но не полностью готов на все 90 минут, потому его заменили».

Поединок 20-го тура УПЛ «Рух» – «Верес» завершился со счетом 0:0.