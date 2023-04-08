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Чемпионат Украины
Рух Львов
08.04.2023 15:00 – FT 0 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:19
110
0

Рух – Верес – 0:0. Боевое западное дерби. Два удаления. Видеобзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Украины

08 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:19
110
0
Рух – Верес – 0:0. Боевое западное дерби. Два удаления. Видеобзор матча
УПЛ

В матче 20-го тура УПЛ львовский «Рух» и «Верес» из Ровно разошлись миром (0:0).

Рефери в боевом западном дерби показал две красных карточки.

УПЛ. 20-й тур, 8 апреля, Львов

Рух Львов – Верес Ровно – 0:0

Удаления: Эдсон, 90+2 – Лебеденко, 71

Видеообзор матча

События матча

90’
Edson Fernando (Рух Львов) получает красную карточку.
71’
Александр Лебеденко (Верес) получает красную карточку.
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес удаление с поля Эдсон Фернандо Александр Лебеденко
Источник Sport.ua
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