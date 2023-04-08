Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:19
110
0
Рух – Верес – 0:0. Боевое западное дерби. Два удаления. Видеобзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Украины
08 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:19
110
0
В матче 20-го тура УПЛ львовский «Рух» и «Верес» из Ровно разошлись миром (0:0).
Рефери в боевом западном дерби показал две красных карточки.
УПЛ. 20-й тур, 8 апреля, Львов
Рух Львов – Верес Ровно – 0:0
Удаления: Эдсон, 90+2 – Лебеденко, 71
Видеообзор матча
События матча
90’
Edson Fernando (Рух Львов) получает красную карточку.
71’
Александр Лебеденко (Верес) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 апреля 2023, 07:10 2
Клуб «Бернли» досрочно гарантировал себе первое или второе место
Футбол | 08 апреля 2023, 15:43 0
Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ
Футбол | 08.04.2023, 14:54
Футбол | 07.04.2023, 20:15
Футбол | 07.04.2023, 19:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
06.04.2023, 17:25 2
07.04.2023, 21:35 27
08.04.2023, 15:41 6
07.04.2023, 15:02
Бокс
06.04.2023, 16:13 3
07.04.2023, 00:59