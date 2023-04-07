В субботу, 8-го апреля, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и ровенский «Верес». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

Особого расчета на начальный период официальных матчей в 2023 году у львовского «Руха» не было, так как пришлось сыграть против «Колоса», «Зари» и «Шахтера», поэтому победа над «Металлистом» (2:1) уже является достаточным успехом команды Виталия Пономарева. Ожидаемые неудачи не стали поводом для руководства клуба удержать бывшего главного Леонида Кучука, поэтому команда теперь работает в новых условиях. Однако в предстоящей игре «желто-черные» будут играть против еще более проблемного «Вереса», из лагеря которого в последнее время приходят совсем уже странные вести.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.