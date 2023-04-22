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Ворскла
22.04.2023 13:00 – FT 3 : 2
Металлист
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Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 17:06 | Обновлено 22 апреля 2023, 17:07
138
0

ОГНЕНОВИЧ: «Для победы нужно качественно играть в атаке и в обороне»

Тренер «Металлиста» – об игре с «Ворсклой»

22 апреля 2023, 17:06 | Обновлено 22 апреля 2023, 17:07
138
0
ОГНЕНОВИЧ: «Для победы нужно качественно играть в атаке и в обороне»
ФК Металлист. Перица Огненович

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Перица Огненович дал оценку матчу 22-го тура украинской Премьер-Лиги с «Ворсклой» (2:3).

– Вы все видели. Сегодня на поле были две хорошие команды. Не могу сказать о своей команде ни одного плохого слова. У них было желание, была самоотдача, они играли в хороший футбол, но сегодня этого было недостаточно для победы.

– В составе вашей команды играет воспитанник кременчугского футбола Даниил Ермолов. Он арендован у клуба Первой лиги, что является довольно необычным явлением для украинского футбола, но играет хорошо. Какова его дальнейшая судьба, будет ли «Металлист» его выкупать?

– Сейчас у нас много важных вопросов подобного характера. Конечно, мы довольны его работой, но сейчас дать конкретный ответ на ваш вопрос я не могу.

– В стартовом составе сегодня не вышел Роберто Коррал, который играл в последних двух матчах. В то же время слева в защите начал игру Егор Картушов. Прокомментируйте это решение, пожалуйста.

– Мы хотели играть в более атакующий футбол, а Егор Картушов больше как раз ориентирован на атаку. Также мы всегда должны иметь игроков в резерве для усиления состава во втором тайме. Поэтому мы сделали такой выбор.

– Сегодня молодые игроки Максим Багачанский и Евгений Рязанцев получили немало игрового времени. Оцените их выступления.

– Во втором тайме мы должны были больше рисковать, нас обязывал результат. Максим и Евгений играли с заметным желанием. Другое дело, что игра развивалась очень непросто, нам нужно было быстро забить во втором тайме.

– В последних матчах ваша команда демонстрирует результативный и привлекательный футбол, при этом много пропускает. Как считаете, это тенденция или стечение обстоятельств?

– Если мы хотим занять более высокую позицию в лиге, нам нужно забивать голы. В нескольких матчах на старте весенней части сезона у нас это не получалось. Сейчас команда стала лучше играть в фазе атаки. Но для победы нужно качественно играть как в атаке, так и в обороне. Сейчас получается так, что мы лучше играем впереди, а в фазе обороны играем не так, как должно быть. Так или иначе, эта игра уже завершена и мы смотрим на следующий матч. Нам очень нужна победа и три зачетных балла.

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Перица Огненович Металлист Харьков Ворскла Полтава Ворскла - Металлист Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист
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