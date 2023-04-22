В субботу, 22 апреля, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Ворскла» и «Металлист». Игра пройшла в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Ворскла» – «Металлист» - 3:2

Сефери, 26 (пен.), 45+1 (пен.), Фелипе, 45+2 – Бойчук, 9 (пен.), Романюк, 82

На 30-й минуте Таулянт Сефери («Ворскла») не забил пенальти (вратарь).