Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 15:17 |
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Ворскла – Металлист – 3:2. Четыре пенальти. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 22-го тура УПЛ
22 апреля 2023, 15:17 |
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В субботу, 22 апреля, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Ворскла» и «Металлист». Игра пройшла в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур.
«Ворскла» – «Металлист» - 3:2
Сефери, 26 (пен.), 45+1 (пен.), Фелипе, 45+2 – Бойчук, 9 (пен.), Романюк, 82
На 30-й минуте Таулянт Сефери («Ворскла») не забил пенальти (вратарь).
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