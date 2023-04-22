Фестиваль пенальти. Ворскла одолела Металлист в игре с 4 11-метровыми

Субботнюю программу двадцать второго тура украинской Премьер-лиги открывало противостояние в Полтаве между местной «Ворсклой» и харьковским «Металлистом», мимо которого незаангажированные болельщики могли спокойно пройти стороной, если бы не насущные потребности обеих команд получать зачетные баллы. Новички «элитного» первенства с интересной стороны зарекомендовали себя на старте сезона, однако потом постепенно скатились в подвал турнирной таблицы, откуда далеко не каждой команде в нашей стране удается выбраться.

Интересно, что коллектив Виктора Скрипника и являлся тем единичным примером, когда плохое начало кампании в итоге удавалось компенсировать дальнейшими победными результатами. «Зелено-белые» при этом не очень уверенно играли и в начале 2023 года, однако все равно подошли к отчетному противостоянию на фоне двух побед подряд. Чего не скажешь о «желто-синих» – при каденции Перицы Огненовича «Металлист» исключительно продолжал негативную серию.

У нашего матча фактически отсутствовала фаза развития событий, поскольку команды решили сразу перейти к самому главному – забитым мячам. Поводом для этого стал пенальти в ворота хозяев, который на ровном месте привез неудачным выходом на перехват подачи с левого фланга от Бойчука перед собственным вратарским Исенко, попав кулаком в голом Демченко. Игрок, отдававший пас на обострение, в итоге реализовал одиннадцатиметровый удар в правый угол чужих ворот.

Интересно, что полтавчане тогда почти не спорили с решением главного арбитра. Наверное, понимала команда Виктора Скрипника, способная в дальнейшем укачать оборону соперников розыгрышами собственных комбинаций и обеспечить себе возвращение равновесия на табло. Хорошо для «бело-зеленых», когда с этим вызвались помогать соперники. На 25 минуте Мизюк откровенно помешал Степанюку завершить прострел Фелипе с правого фланга на ближнюю стойку, после чего Сефери тоже точно пробил в левый угол с отметки.

Легионеру и лучшему бомбардиру «Ворсклы» в текущем сезоне вообще очень везло с моментами для оформления очередных голов в этой игре. Через несколько мгновений вратарь Ермолов в центре собственного штрафного фолом встретил дриблинг Степанюка, но затем сумел парировать пенальти от Таулянта в тот же левый угол. Что интересно, когда в конце первой половины игры Сефери снова пришлось бить с отметки, он сделал это в тот же угол, но все же был более успешным.

«Ворскла» тогда получила право на пенальти по итогу очень сомнительного фола Демченко против Челядина на левом фланге штрафной, после чего гостевая команда заметно завелась и упустила очередной выпад соперников еще до перерыва. Красивый розыгрыш с завершающей передачей Скляра к правому флангу штрафной завершил Фелипе, благодаря чему подытожил довольно успешный тайм для своей команды и лично для себя.

Во второй половине матча «Ворскла» не стала выбирать тактику с глубокой защитой и свободно встречала соперников в центре поля. Те же пытались форсировать события, но редко доводили дело до завершающего удара. Лишь под занавес противостояния «Металлист» провел приличный розыгрыш перед чужим штрафным, который завершился выстрелом Романюка под дальнюю штангу с правого фланга штрафной с передачи Панасенко. Однако на этом команда Огненовича остановилась.

В следующие выходные полтавская «Ворскла» проведет гостевой матч против львовского «Движения», а харьковский «Металлист» будет ожидать домашнюю встречу против киевского «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Ворскла» – «Металлист» - 3:2

Сефери, 26 (пен.), 45+1 (пен.), Фелипе, 45+2 – Бойчук, 9 (пен.), Романюк, 82

На 30-й минуте Таулянт Сефери («Ворскла») не забил пенальти (вратарь).

Исенко, 8, Лопес, 79, Фелипе, 90+2 – Порох, 18, Мизюк, 26, Ермолов, 30, Демченко, 45, Бойчук, 55, Ралюченко, 85

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Пердута, Фелипе – Скляр, Павлюк, Челядин (Лопес, 67) – Олийнык, Степанюк, Сефери.

«Металлист»: Ермолов – Картушов (Рязанцев, 72), Порох, Мизюк, Романюк – Чидомере (Панасенко, 46), Демченко (Багачанский, 46), Ралюченко – Бойчук (Коррал, 59), Прядун, Наумец.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 7 (4) – 3 (1)

Угловые: 5 – 3.

ВОРСКЛА - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C