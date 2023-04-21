В субботу, 22-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Коллектив Виктора Скрипника постепенно начал набирать обороты и вновь претендует на попадание в еврокубки по итогам текущей кампании. Однако до конца сезона остается совсем немного матчей, а календарь у «зелено-белых» далеко не из простых. Остается лишь набирать максимум очков там, где для этого есть все предпосылки – в матче против одного из аутсайдеров, к примеру. При Перице Огненовиче «Металлист» еще не побеждал, и если так будет продолжаться и дальше, то дебютный сезон в УПЛ обернется для команды возвращением в Первую лигу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Металлист», за которой можно следить в украинской версии сайта.