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Черноморец
16.04.2023 15:00 – FT 0 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 16:56 | Обновлено 16 апреля 2023, 18:05
727
3

Сефери принес победу. Ворскла на последних минутах забила Черноморцу

Полтавская команда в равной игре оказалась удачливее

16 апреля 2023, 16:56 | Обновлено 16 апреля 2023, 18:05
727
3
Сефери принес победу. Ворскла на последних минутах забила Черноморцу
УПЛ

Сейчас турнирная таблица УПЛ выглядит так (речь о нижней части), что есть один явный аутсайдер – «Львов», а перед ним идет целая группа команд, имеющих плюс-минус двадцать очков и которые после победы в очных матчах вполне могут резко подняться вверх или опуститься вниз. К таким клубам относятся и «Ворскла» с «Черноморцем» – в случае победы одесситы сравнялись бы с соперниками по набранным баллам, а в случае виктории «Ворсклы» полтавская команда имела бы возможность оторваться от вышеупомянутого пелетона и практически гарантировать себе невылет (да, в нынешней форме «Ворсклы» речь может заходить даже о таком).

Наставники не слишком меняли свои составы, сделав точечные замены – например, в хозяев не играли Непогодов, Хадида и Демченко по разным причинам, их заменили Паст, Юсов и Политило. Состав «Ворсклы» не содержал особых неожиданностей, к Василию Кравцу в центре защиты начинаем понемногу привыкать.

УПЛ

Ожидалось, что одесская команда покажет яркую игру в атаке, как она уже приучила нас весной. И действительно, Бадибанга и компания пробовали комбинировать на флангах, выбегать в контратаки, причем делали это очень быстро, но до реальных обострений дело доходило нечасто – оппоненты перекусывали их попытки высоким прессингом. Кроме того, Павел Исенко удачно и безошибочно играл на дальних выходах из ворот, нейтрализуя все усилия игроков «Черноморца» выбежать с ним на свидание.

Моменты, в которых реально было забить, можно было бы сосчитать в первом тайме по пальцам одной руки. Подопечных Григорчука дважды выручил каркас ворот – сначала удар головой Степанюка после навеса Олийныка приняла на себя перекладина, а позже навес слева от Бацулы никто не сумел замкнуь и мяч вылетел за пределы поля, скользнув по основе правой штанги.

У «Черноморца» в конце тайма прошла красивая быстрая комбинация, которую с близкого расстояния после скидки Бадибанги завершал Путря, но пробил очень высоко.

​​​​​​​УПЛ

Роман Григорчук оказался недоволен действиями своего форварда Юсова и снял его за пять минут до перерыва, выпустив на его позицию номинального защитника Войтиховского. Также интересно, что в конце тайма Кузык трижды пытался бить в одной атаке – первый удар отразил Исенко, а два следующих помешал сделать… арбитр, оказавшийся не в том месте не в то время.

Тайм второй ознаменовался тоже обилием борьбы и прессинга. До откровенных грубостей, правда, дело не доходило, команды вели себя по-джентльменски.

Вся опасность должна была идти от дальних ударов игроков обеих команд, но ни с игры, ни штрафных, ни Путря, ни Сефери, ни кто-либо другой успеха таким образом не добились. А одна из последних атак «Ворсклы» все же принесла им желаемый результат – Сефери получил мяч на левом углу штрафного «Черноморца», Путря только имитировал отбор, в результате чего лучший бомбардир «Ворсклы» сместился в центр и ударом под левую штангу забил свой девятый гол в чемпионате.

​​​​​​​УПЛ

«Черноморец», конечно, не сдался, но счет не изменился. Жаль – симпатичная одесская команда поражения сегодня не заслужила. Как и «Ворскла» – подопечные Скрипника провели достойный матч. Ничья была бы справедливым результатом, но повезло больше «Ворскли», котрая оторвалась-таки от преследователей.

Следующий матч одесситы проведут против «Кривбасса», а «Ворскла» сыграет с «Металлистом».

Украинская Премьер-лига. 21 тур.

«Черноморец» - «Ворскла» - 0:1.

Сефери, 86.

Васильев, 30, Войтиховский, 90+2 - Бацула, 45, Чеснаков, 51, Павлюк, 59, Олийнык, 64.

«Черноморец»: Паст - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Политыло (Ермаков, 46) - Бадибанга (Авагимян, 75), Кузык, Алефиренко - Юсов (Войтиховский, 40).

«Ворскла»: Исенко - Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула - Павлюк, Скляр - Олийнык (Яворский, 88), Челядин (Фелипе, 68), Степанюк - Сефери.

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Ворскла).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Andrey Ilyashenko
Одеса не заслуговувала на поразку. Гарно виглядали.
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+4
Александр Белогубко
поздравили ОДЕССУ с Пасхой  играть надо до конца а не бежать рядом с игроком
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-1
Александр Белогубко
ГРИ ЭТО ТВОЯ ВИНА --что ты творишь составом --научи их бить по воротам 
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-1
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