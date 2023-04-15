В воскресенье, 16 апреля, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.

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Одесситы в весенней части приятно поражают – стабильно набирают очки, находятся на двенадцатом месте, но качество их игры свидетельствует, что вылететь из УПЛ в этом сезоне «Черноморец» не должен. Кстати, до восьмого места, на котором находится как раз «Ворскла», всего три очка – возможно, в воскресенье состоится рокировка между командами? «Ворскла» проваливает сезон, вылететь тоже не должна, но о еврокубках с игрой, которую демонстрирует команда, может разве что мечтать. Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу полтавского клуба, есть чуйка, что будет реванш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ворскла» в украинской версии сайта.