Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Черноморец
16.04.2023 15:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 22:41 | Обновлено 15 апреля 2023, 22:44
49
0

Черноморец – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21 тура Украинской Премьер-лиги

15 апреля 2023, 22:41 | Обновлено 15 апреля 2023, 22:44
49
0
Черноморец – Ворскла. Текстовая трансляция матча
УПЛ
15 апреля в 22:14 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 16 апреля, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Одесситы в весенней части приятно поражают – стабильно набирают очки, находятся на двенадцатом месте, но качество их игры свидетельствует, что вылететь из УПЛ в этом сезоне «Черноморец» не должен. Кстати, до восьмого места, на котором находится как раз «Ворскла», всего три очка – возможно, в воскресенье состоится рокировка между командами? «Ворскла» проваливает сезон, вылететь тоже не должна, но о еврокубках с игрой, которую демонстрирует команда, может разве что мечтать. Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу полтавского клуба, есть чуйка, что будет реванш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ворскла» в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставкуСделать ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла
Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец Одесса Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Футбол | 15 апреля 2023, 18:58 35
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек», украинец поучаствовал в первом голе этого поединка

Упустила матчбол. Ястремская проиграла американке на турнире в Штутгарте
Теннис | 15 апреля 2023, 20:58 9
Упустила матчбол. Ястремская проиграла американке на турнире в Штутгарте
Упустила матчбол. Ястремская проиграла американке на турнире в Штутгарте

Даяна в трех сетах уступила Кэти Волынец

ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
Футбол | 15.04.2023, 18:30
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Футбол | 15.04.2023, 20:31
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Тоттенхэм – Борнмут – 2:3. Вишни вырвали победу на 95-й. Видео голов
Футбол | 15.04.2023, 22:48
Тоттенхэм – Борнмут – 2:3. Вишни вырвали победу на 95-й. Видео голов
Тоттенхэм – Борнмут – 2:3. Вишни вырвали победу на 95-й. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
14.04.2023, 10:53 44
Футбол
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
14.04.2023, 12:48 24
Теннис
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
14.04.2023, 17:00 11
Футбол
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
14.04.2023, 16:53 94
Футбол
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
14.04.2023, 13:24 4
Футбол
К юбилею великого шахматиста: известные и неизвестные прозвища Каспарова
К юбилею великого шахматиста: известные и неизвестные прозвища Каспарова
13.04.2023, 16:47 4
Другие виды
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
14.04.2023, 12:13 14
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
14.04.2023, 05:55 7
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности