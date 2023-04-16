Черноморец – Ворскла – 0:1. Видео гола и обзор матча
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В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» минимально уступил полтавской «Ворскле» со счетом 0:1.
Украинская Премьер-лига. 21 тур
«Черноморец» – «Ворскла» – 0:1
Сефери, 86.
Васильев, 30, Войтиховский, 90+2 - Бацула, 45, Чеснаков, 51, Павлюк, 59, Олийнык, 64.
«Черноморец»: Паст - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Политыло (Ермаков, 46) - Бадибанга (Авагимян, 75), Кузык, Алефиренко - Юсов (Войтиховский, 40).
«Ворскла»: Исенко - Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула - Павлюк, Скляр - Олийнык (Яворский, 88), Челядин (Фелипе, 68), Степанюк - Сефери.
Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).
Стадион: «Черноморец» (Одесса).
События матча
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