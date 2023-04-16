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Черноморец
16.04.2023 15:00 – FT 0 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 17:25 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:35
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1

Черноморец – Ворскла – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура УПЛ

16 апреля 2023, 17:25 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:35
271
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Черноморец – Ворскла – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Черноморец Одесса

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» минимально уступил полтавской «Ворскле» со счетом 0:1.

Украинская Премьер-лига. 21 тур

«Черноморец» – «Ворскла» – 0:1

Сефери, 86.

Васильев, 30, Войтиховский, 90+2 - Бацула, 45, Чеснаков, 51, Павлюк, 59, Олийнык, 64.

«Черноморец»: Паст - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Политыло (Ермаков, 46) - Бадибанга (Авагимян, 75), Кузык, Алефиренко - Юсов (Войтиховский, 40).

«Ворскла»: Исенко - Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула - Павлюк, Скляр - Олийнык (Яворский, 88), Челядин (Фелипе, 68), Степанюк - Сефери.

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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