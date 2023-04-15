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Черноморец
16.04.2023 15:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 22:56 | Обновлено 15 апреля 2023, 22:57
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0

Черноморец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Попытка продолжить подъем к экватору в матче против сложного соперника при несчастливом арбитре

15 апреля 2023, 22:56 | Обновлено 15 апреля 2023, 22:57
73
0
Черноморец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Черноморец Одесса

В воскресенье, 16 апреля, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится матч двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют одесский «Черноморец» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери Юрия Иванова из Макеевки прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец


Одесский «Черноморец» в первой половине текущего сезона и после возобновления чемпионата, как говорят в родном городе команды, – две большие разницы. Где-то посреди зимнего тренировочного цикла коллектив Романа Григорчука неожиданно для себя осознал, что вполне способен побеждать, после чего успешно перенес этот опыт и на официальные поединки. Конечно, можно сделать неосторожное предположение о том, что «моряки» сейчас чуть ли не представляют собой претендентов на попадание в зону еврокубков по итогам сезона – уж очень много о них говорят в последнее время. Однако это, пока что, совершенно не так.

«Черноморец» действительно в полном порядке. У команды появился легко отличимый стиль, она достигает неплохих результатов, не уступает вот уже пять матчей, а также смело навязывает свой футбол даже тому же донецкому «Шахтеру» (2:2) и «Александрии» (1:1). Скорее всего, если бы мы показали календарь на старте второй половины чемпионата болельщикам «моряков» еще прошлой осенью, они бы с легкостью не начислили условных баллов своей команде. А тем временем она уже добыла девять очков, что составляет почти половину улова осенней кампании.

Каков же путь к успеху Григорчука? Ответ на этот вопрос будет тривиальным, но достаточно неожиданным, – работа на длительной дистанции. «Черноморец» сейчас играет в тот футбол, который ему прививали еще с первых туров. Только сейчас это дает заметные результаты и стремительный выход из зоны вылета, а немногим ранее команду чуть ли не отправляли в Первую лигу. Впрочем, расслабляться еще очень рано – на четырнадцатой строчке и с одним пунктом отрыва от зоны прямого вылета особо не разгуляешься. Волновать наставника должно, разве что, отсутствие дисквалифицированного опорника Александра Демченко.

Ворскла


В целом, УПЛ в этом безусловно тяжелом для каждой из команд сезоне не перестает удивлять. И не только потому, что наши клубы находят в себе силы под ливнем играть с итоговым счетом 5:5. Взять, к примеру, ту же полтавскую «Ворсклу». На команду Виктора Скрипника футбольная общественность смотрела искоса сразу после скоропостижного вылета из квалификации еврокубков, после чего полтавчане очень неудачно начали сезон, последствием чего для них стал фактический отказ от международных выступлений на следующий год.

В добавок к неочевидному состоянию дел внутри клуба, серия из матчей без побед, которая тянулась еще с прошлого года и завершилась только неделей ранее, не давала поклонникам поводов для радости. Отрыв «Ворсклы», которая идет на восьмом месте в турнирной таблице, от 12 «Черноморца» составляет всего три очка, поэтому вы легко можете оценить плотность вблизи к экватору в нашем чемпионате. Фактически, успех против «Ингульца» (1:0) позволил команде Скрипника совершить выдающийся рывок, но дальнейшего продвижения не предвидится до тех пора, пока «Кривбасс» не подпустит к себе полтавчан ближе, чем на текущие пять баллов.

Впрочем, команда из Кривого Рога накануне проиграла «Минаю» (0:1), из-за чего дистанция может сократиться до двух очков, а там и очный матч в конце мая будет очень уместен. Но и до того времени соперники в расписании «Ворсклы», кроме предстоящей игры против киевского «Динамо», позволяют замахнуться на большие достижения. Не еврокубки, конечно, но и с таким стартом сезона от «зелено-белых» многого не ожидают.

История встреч


Футбольные пути «Черноморца» и «Ворсклы» ранее пересекались 50 раз в рамках УПЛ, Первой лиги СССР и Кубка Украины. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны «Ворсклы» – 23 успешных матчей «зелено-белых» против 12 побед «моряков», тогда как 15 встреч завершились вничью. Последний раз команды играли между собой в официальном матче в октябре прошлого года – игра в с. Минай на «Минай-Арене» завершилась победой «Ворсклы». Голы за полтавчан забивали Владимир Чеснаков и Таулянт Сефери, а за одесситов отличился Иван Бобко, тогда как Сергей Кравченко был удален на 90+4 минуте.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Юрий Иванов из Макеевки, который на своем счету имеет уже 38 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Высоцкий и Андрей Скрипка, а резервным арбитром отработает Максим Козыряцкий. На матче будет отсутствовать система VAR. У Иванова есть опыт проведения матчей с участием «Черноморца» – два поражения, тогда как с «Ворсклой» он пересекался 9 раз (1 победа, 5 ничьих и 3 поражения).

Ориентировочные составы


«Черноморец»: Непогодов – Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков – Васильев, Политыло – Алефиренко, Кузык, Бадибанга – Хадида.

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков, Пердута – Павлюк, Челядин – Олейник, Скляр, Сефери – Степанюк.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева добудут победу с минимальным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Черноморец» (-0.5) с коэффициентом 3.55.

16 апреля, воскресенье

«Черноморец» – «Ворскла»
Одесса. «Черноморец». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа, телеканал и YouTube-канал Setanta Sports
ЧЕРНОМОРЕЦ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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