Украина. Премьер лига16 апреля 2023, 18:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 18:44
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Виктор СКРИПНИК: «Очень тяжелая игра»
Наставник «Восрклы» – о победе над «Черноморцем»
16 апреля 2023, 18:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 18:44
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Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал выездную победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в 21-м туре украинской Премьер-лиги.
«Очень тяжелая игра. Больше времени мы проводили без мяча, но ждали своего шанса, что и сделали. Очень рады, но это не значит, что мы достигли всех своей целей.
Очень приятно выигрывать на выезде у такого соперника, который из пяти матчей три сыграл вничью, а два выиграл. Сегодня мои ребята превзошли самих себя, с чем я их и поздравляю», - сказал Скрипник.
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