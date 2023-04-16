Виктор СКРИПНИК: «Очень тяжелая игра»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал выездную победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в 21-м туре украинской Премьер-лиги.

«Очень тяжелая игра. Больше времени мы проводили без мяча, но ждали своего шанса, что и сделали. Очень рады, но это не значит, что мы достигли всех своей целей.

Очень приятно выигрывать на выезде у такого соперника, который из пяти матчей три сыграл вничью, а два выиграл. Сегодня мои ребята превзошли самих себя, с чем я их и поздравляю», - сказал Скрипник.