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  4. Виктор СКРИПНИК: «Очень тяжелая игра»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 18:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 18:44
725
1

Виктор СКРИПНИК: «Очень тяжелая игра»

Наставник «Восрклы» – о победе над «Черноморцем»

16 апреля 2023, 18:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 18:44
725
1
Виктор СКРИПНИК: «Очень тяжелая игра»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал выездную победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в 21-м туре украинской Премьер-лиги.

«Очень тяжелая игра. Больше времени мы проводили без мяча, но ждали своего шанса, что и сделали. Очень рады, но это не значит, что мы достигли всех своей целей.

Очень приятно выигрывать на выезде у такого соперника, который из пяти матчей три сыграл вничью, а два выиграл. Сегодня мои ребята превзошли самих себя, с чем я их и поздравляю», - сказал Скрипник.

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Виктор Скрипник чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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igor shmuylo
При  максимове такие команды как черноморец щелкали как Семочки . И не были в низу тур,таблицы 
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