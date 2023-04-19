Источник: Тони Кроос согласовал контракт с Реалом до 2024 года
Карло Анчелотти ожидает, что Тони Кроос завершит карьеру именно в «Реале»
33-летний немецкий полузащитник Тони Кроос согласовал новый контракт с «Реалом», который будет действовать до лета 2024 года.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил: «Кроос никогда не вел переговоров ни с каким другим клубом. Выбор был между окончанием карьеры или Мадридом. Он остается еще на один год».
Коуч «Реала» Карло Анчелотти: «Кроос – это легенда клуба, топ-уровень. Я ожидаю, что Тони завершит карьеру здесь, в «Реале».
В нынешнем сезоне Тони Кроос сыграл за «Реал» 41 матч и забил 2 гола, если учитывать все турниры.
Toni Kroos has agreed new contract at Real Madrid valid until June 2024, as reported on Sunday. ⚪️✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2023
Carlo Ancelotti: “Kroos, he’s a legend of the club. He’s a top level. New deal? I expect Toni to complete his career here at Real Madrid for sure”. pic.twitter.com/Jg7cz7Dee0
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