Источник: Тони Кроос согласовал контракт с Реалом до 2024 года

33-летний немецкий полузащитник Тони Кроос согласовал новый контракт с «Реалом», который будет действовать до лета 2024 года.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил: «Кроос никогда не вел переговоров ни с каким другим клубом. Выбор был между окончанием карьеры или Мадридом. Он остается еще на один год».

Коуч «Реала» Карло Анчелотти: «Кроос – это легенда клуба, топ-уровень. Я ожидаю, что Тони завершит карьеру здесь, в «Реале».

В нынешнем сезоне Тони Кроос сыграл за «Реал» 41 матч и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

Toni Kroos has agreed new contract at Real Madrid valid until June 2024, as reported on Sunday. ⚪️✨



Carlo Ancelotti: “Kroos, he’s a legend of the club. He’s a top level. New deal? I expect Toni to complete his career here at Real Madrid for sure”. pic.twitter.com/Jg7cz7Dee0