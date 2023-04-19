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Испания
19 апреля 2023, 01:15 | Обновлено 19 апреля 2023, 01:49
52
0

Источник: Тони Кроос согласовал контракт с Реалом до 2024 года

Карло Анчелотти ожидает, что Тони Кроос завершит карьеру именно в «Реале»

19 апреля 2023, 01:15 | Обновлено 19 апреля 2023, 01:49
52
0
Источник: Тони Кроос согласовал контракт с Реалом до 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

33-летний немецкий полузащитник Тони Кроос согласовал новый контракт с «Реалом», который будет действовать до лета 2024 года.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил: «Кроос никогда не вел переговоров ни с каким другим клубом. Выбор был между окончанием карьеры или Мадридом. Он остается еще на один год».

Коуч «Реала» Карло Анчелотти: «Кроос – это легенда клуба, топ-уровень. Я ожидаю, что Тони завершит карьеру здесь, в «Реале».

В нынешнем сезоне Тони Кроос сыграл за «Реал» 41 матч и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

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Тони Кроос Реал Мадрид продление контракта Карло Анчелотти Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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