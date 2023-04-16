Реал близок к продлению контракта с Кроосом

Мадридский «Реал» в скором времени продлит контракт с полузащитником Тони Кроосом.

По данным источника, переговоры между 33-летним футболистом и мадридским клубом по новому соглашению находятся на финальной стадии.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года, в 405 матчах за клуб он забил 27 голов и отдал 88 результативных передач.

Ранее сообщалось, что легенда «Реала» может перейти в «Ювентус».