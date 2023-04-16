Испания16 апреля 2023, 13:24 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:28
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Реал близок к продлению контракта с Кроосом
Переговоры находятся на финальной стадии
16 апреля 2023, 13:24 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:28
247
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Мадридский «Реал» в скором времени продлит контракт с полузащитником Тони Кроосом.
По данным источника, переговоры между 33-летним футболистом и мадридским клубом по новому соглашению находятся на финальной стадии.
Кроос выступает за «Реал» с 2014 года, в 405 матчах за клуб он забил 27 голов и отдал 88 результативных передач.
Ранее сообщалось, что легенда «Реала» может перейти в «Ювентус».
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