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Испания
16 апреля 2023, 13:24 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:28
247
0

Реал близок к продлению контракта с Кроосом

Переговоры находятся на финальной стадии

16 апреля 2023, 13:24 | Обновлено 16 апреля 2023, 13:28
247
0
Реал близок к продлению контракта с Кроосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Мадридский «Реал» в скором времени продлит контракт с полузащитником Тони Кроосом.

По данным источника, переговоры между 33-летним футболистом и мадридским клубом по новому соглашению находятся на финальной стадии.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года, в 405 матчах за клуб он забил 27 голов и отдал 88 результативных передач.

Ранее сообщалось, что легенда «Реала» может перейти в «Ювентус».

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Реал Мадрид Тони Кроос продление контракта
Источник Николо Скира
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