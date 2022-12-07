Будет помогать в серии В? Легенда Реала может перейти в Ювентус
Тони Кроос не планирует продлевать контракт с мадридским клубом
Известный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».
Действующее соглашение 32-летнего немецкого футболиста с испанским клубом истекает 30 июня 2023 года, и полузащитник не планирует продлевать сотрудничество. Интересно, что ранее Кроос отказался от перехода в «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию».
К слову, Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах Ла Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.
«Ювентус» в 15 матчах набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице Серии А в этом сезоне. Отметим, что ранее стало известно о возможном вылете туринской команды в серию В из-за финансовых махинаций.
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