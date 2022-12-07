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  4. Будет помогать в серии В? Легенда Реала может перейти в Ювентус
Италия
07 декабря 2022, 14:55 |
809
0

Будет помогать в серии В? Легенда Реала может перейти в Ювентус

Тони Кроос не планирует продлевать контракт с мадридским клубом

07 декабря 2022, 14:55 |
809
0
Будет помогать в серии В? Легенда Реала может перейти в Ювентус
Instagram. Тони Кросс

Известный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

Действующее соглашение 32-летнего немецкого футболиста с испанским клубом истекает 30 июня 2023 года, и полузащитник не планирует продлевать сотрудничество. Интересно, что ранее Кроос отказался от перехода в «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию».

К слову, Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах Ла Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Ювентус» в 15 матчах набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице Серии А в этом сезоне. Отметим, что ранее стало известно о возможном вылете туринской команды в серию В из-за финансовых махинаций.

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Источник El Nacional
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