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  4. История циклична. Ювентус может быть исключен из Серии А
Италия
07 декабря 2022, 14:40 |
1234
3

История циклична. Ювентус может быть исключен из Серии А

Туринский клуб может оказаться в Серии В из-за финансовых махинаций

07 декабря 2022, 14:40 |
1234
3
История циклична. Ювентус может быть исключен из Серии А
ФК Ювентус

Туринский футбольный клуб «Ювентус» может быть исключен из Серии А и попасть в Серию В из-за финансовых махинаций. Об этом сообщил спортивный юрист Маттиа Грассани:

«Это самое серьёзное расследование, которому подвергался «Ювентус» когда-либо. Возможно, даже более серьёзное, чем «кальчополи» в 2006 году. Незаконные действия охватывают области правил фондового рынка, а также корпоративных и спортивных правил.

Это беспрецедентно. «Ювентус» рискует не только штрафом и наказанием. По закону возможно исключение команды из Серии А. И потеря титула чемпиона Италии. Это абсолютно реально в нынешних обстоятельствах».

Отметим, что в конце ноября весь совет директоров «Ювентуса» во главе с президентом клуба Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку.

К слову, подобная ситуация уже случалась в истории клуба. В 2006 году был большой коррупционный скандал в итальянском футболе, где Ювентус и другие итальянские клубы были замечены в покупке игр. По итогу наказанием для «Ювентуса» стал вылет в серию B.

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Источник La Rebublica
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Комментарии 3
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nick07
Тобто Юве можна карати, а той самий ПСЖ чи Реал ні? 
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OKs100
Ювентус должны отправить в низшие полупрофи лиги.
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