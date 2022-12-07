История циклична. Ювентус может быть исключен из Серии А
Туринский клуб может оказаться в Серии В из-за финансовых махинаций
Туринский футбольный клуб «Ювентус» может быть исключен из Серии А и попасть в Серию В из-за финансовых махинаций. Об этом сообщил спортивный юрист Маттиа Грассани:
«Это самое серьёзное расследование, которому подвергался «Ювентус» когда-либо. Возможно, даже более серьёзное, чем «кальчополи» в 2006 году. Незаконные действия охватывают области правил фондового рынка, а также корпоративных и спортивных правил.
Это беспрецедентно. «Ювентус» рискует не только штрафом и наказанием. По закону возможно исключение команды из Серии А. И потеря титула чемпиона Италии. Это абсолютно реально в нынешних обстоятельствах».
Отметим, что в конце ноября весь совет директоров «Ювентуса» во главе с президентом клуба Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку.
К слову, подобная ситуация уже случалась в истории клуба. В 2006 году был большой коррупционный скандал в итальянском футболе, где Ювентус и другие итальянские клубы были замечены в покупке игр. По итогу наказанием для «Ювентуса» стал вылет в серию B.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2022
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу