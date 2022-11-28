В Турине революция. Весь совет директоров Ювентуса подал в отставку
Туринский клуб ждут большие перемены
Весь совет директоров туринского «Ювентуса» принял решение подать в отставку. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Свои должности покинут в том числе президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, директор по футболу Федерико Керубини и генеральный директор Маурицио Арривабене.
Новый совет директоров и структура менеджмента клуба будут сформированы в ближайшие месяцы. 46-летний Аньелли руководил «Ювентусом» с 2010 года. Арривабене занимал свою должность с лета 2021 года.
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