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Италия
28 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 28 ноября 2022, 23:07
1092
0

В Турине революция. Весь совет директоров Ювентуса подал в отставку

Туринский клуб ждут большие перемены

28 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 28 ноября 2022, 23:07
1092
0
В Турине революция. Весь совет директоров Ювентуса подал в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine. Слева направо: Арривабене, Аньелли, Керубини и Недвед

Весь совет директоров туринского «Ювентуса» принял решение подать в отставку. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Свои должности покинут в том числе президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, директор по футболу Федерико Керубини и генеральный директор Маурицио Арривабене.

Новый совет директоров и структура менеджмента клуба будут сформированы в ближайшие месяцы. 46-летний Аньелли руководил «Ювентусом» с 2010 года. Арривабене занимал свою должность с лета 2021 года.

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Ювентус Андреа Аньелли Павел Недвед Маурицио Арривабене Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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