В Турине революция. Весь совет директоров Ювентуса подал в отставку

Весь совет директоров туринского «Ювентуса» принял решение подать в отставку. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Свои должности покинут в том числе президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, директор по футболу Федерико Керубини и генеральный директор Маурицио Арривабене.

Новый совет директоров и структура менеджмента клуба будут сформированы в ближайшие месяцы. 46-летний Аньелли руководил «Ювентусом» с 2010 года. Арривабене занимал свою должность с лета 2021 года.