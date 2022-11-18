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Испания
18 ноября 2022, 17:05 | Обновлено 18 ноября 2022, 17:06
356
0

Кроос отклонил предложение Манчестер Сити

Немецкий хавбек не собирается покидать «Реал»

18 ноября 2022, 17:05 | Обновлено 18 ноября 2022, 17:06
356
0
Кроос отклонил предложение Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отклонил предложение от «Манчестер Сити». Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Крооса с «Реалом» истекает в конце сезона, чем и пытались воспользоваться чемпионы Англии. Однако Кроос не планирует покидать «Реал» и даже всерьез рассматривает завершение карьеры.

Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 4 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.

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Источник DefensaCentral
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