Кроос отклонил предложение Манчестер Сити

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отклонил предложение от «Манчестер Сити». Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Крооса с «Реалом» истекает в конце сезона, чем и пытались воспользоваться чемпионы Англии. Однако Кроос не планирует покидать «Реал» и даже всерьез рассматривает завершение карьеры.

Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 4 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.