Испания18 ноября 2022, 17:05 | Обновлено 18 ноября 2022, 17:06
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Кроос отклонил предложение Манчестер Сити
Немецкий хавбек не собирается покидать «Реал»
18 ноября 2022, 17:05 | Обновлено 18 ноября 2022, 17:06
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос отклонил предложение от «Манчестер Сити». Об этом сообщают испанские СМИ.
Контракт Крооса с «Реалом» истекает в конце сезона, чем и пытались воспользоваться чемпионы Англии. Однако Кроос не планирует покидать «Реал» и даже всерьез рассматривает завершение карьеры.
Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 4 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.
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