Стало известно, где Кроос планирует завершить карьеру

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос планирует завершить карьеру в испанском клубе.

Пока неизвестно, произойдет ли это в 2023 году, после завершения текущего контракта, или в 2024 году после продления.

В скором времени стороны начнут переговоры о возможном новом контракте.

Кроос играет за «Реал» с лета 2014 года.

В этом сезоне 32-летний немец отдал 3 голевые передачи в 11 матчах во всех турнирах.

Ранее Кроос прокомментировал ничью с донецким «Шахтером».