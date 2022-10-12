Стало известно, где Кроос планирует завершить карьеру
«Реал» станет последним клубом для немца
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос планирует завершить карьеру в испанском клубе.
Пока неизвестно, произойдет ли это в 2023 году, после завершения текущего контракта, или в 2024 году после продления.
В скором времени стороны начнут переговоры о возможном новом контракте.
Кроос играет за «Реал» с лета 2014 года.
В этом сезоне 32-летний немец отдал 3 голевые передачи в 11 матчах во всех турнирах.
Ранее Кроос прокомментировал ничью с донецким «Шахтером».
News #Kroos: Ancelotti confirms that Toni decides himself whether he will extend or not. Kroos will finish his career at #RealMadrid. Either 2023 or 2024. Talks about a possible new one-year-contract will follow soon. Relation between him and Real is great. @SkySportDE 🇩🇪— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 12, 2022
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