«Победа, которой желал каждый из нас». Трубин – о матче с Ювентусом в ЛЧ

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал гостевую победу над «Ювентусом» в рамках восьмого тура Лиги чемпионов (2:0).

«Победа, которой желал каждый из нас.

Очень важный результат для всей команды и лично для меня.

Мы чувствовали вашу поддержку и играли для вас

Идем дальше», – написал Трубин.

Вратарь сборной Украины отыграл полный поединок против туринского коллектива, получив от статистического портала SofaScore оценку 8.0.

«Бенфика» заняла 16 место, пройдя в 1/16 финала Лиги чемпионов. В следующем раунде клуб из Лиссабона сыграет либо против «Монако», либо против «Бреста».