«Победа, которой желал каждый из нас». Трубин – о матче с Ювентусом в ЛЧ
Португальский коллектив обыграл туринцев со счетом 2:0
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал гостевую победу над «Ювентусом» в рамках восьмого тура Лиги чемпионов (2:0).
«Победа, которой желал каждый из нас.
Очень важный результат для всей команды и лично для меня.
Мы чувствовали вашу поддержку и играли для вас
Идем дальше», – написал Трубин.
Вратарь сборной Украины отыграл полный поединок против туринского коллектива, получив от статистического портала SofaScore оценку 8.0.
«Бенфика» заняла 16 место, пройдя в 1/16 финала Лиги чемпионов. В следующем раунде клуб из Лиссабона сыграет либо против «Монако», либо против «Бреста».
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