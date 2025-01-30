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  4. «Победа, которой желал каждый из нас». Трубин – о матче с Ювентусом в ЛЧ
Лига чемпионов
30 января 2025, 11:45 | Обновлено 30 января 2025, 12:17
604
0

«Победа, которой желал каждый из нас». Трубин – о матче с Ювентусом в ЛЧ

Португальский коллектив обыграл туринцев со счетом 2:0

30 января 2025, 11:45 | Обновлено 30 января 2025, 12:17
604
0
«Победа, которой желал каждый из нас». Трубин – о матче с Ювентусом в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал гостевую победу над «Ювентусом» в рамках восьмого тура Лиги чемпионов (2:0).

«Победа, которой желал каждый из нас.

Очень важный результат для всей команды и лично для меня.

Мы чувствовали вашу поддержку и играли для вас

Идем дальше», – написал Трубин.

Вратарь сборной Украины отыграл полный поединок против туринского коллектива, получив от статистического портала SofaScore оценку 8.0.

«Бенфика» заняла 16 место, пройдя в 1/16 финала Лиги чемпионов. В следующем раунде клуб из Лиссабона сыграет либо против «Монако», либо против «Бреста».

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Ювентус Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин SofaScore
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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