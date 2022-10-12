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  4. Тони КРООС: «Мы заслужили ничью»
Лига чемпионов
12 октября 2022, 05:05 |
99
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Тони КРООС: «Мы заслужили ничью»

Хавбек «Реала» – о результате матча с «Шахтером»

12 октября 2022, 05:05 |
99
1
Тони КРООС: «Мы заслужили ничью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Шахтер» многое извлек для себя из первого матча, благодаря чему усложнил нам задачу. У нас было меньше свободного пространства, чем неделю назад. К тому же мы очень плохо возобновили игру после перерыва, и все стало совсем сложно. Но, считаю, мы как всегда боролись до самого конца. Мы заслужили ничью», - сказал Кроос.

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Тони Кроос Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Шахтер - Реал
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Источник УЕФА
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