В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве

Неделей ранее «Шахтер» на поле «Реала» проиграл со счетом 1:2, хотя многие предрекали мадридцам легкую и значительно более убедительную победу. Испанцы, в принципе, к ней были близки, ведь на протяжении матча имели огромный игровой перевес (нанесли 36 ударов (13 – точных) по воротам против 11-ти (3 – точных) в исполнении дончан). Однако иметь преимущество – еще не значит им воспользоваться. «Сливочные» сделать этого не сумели, а игроки «Шахтера» свою выгоду извлекли.

Ответная встреча в польской столице расклад в соотношении сил команд не изменил. Испанцы считались фаворитами, игроки «Шахтера» были андердогами. Не на руку команде Игора Йовичевича было то, что у «Реала» к матчу смог вернуться в строй Бензема, имевший проблемы с мышцами. А вот на последнем рубеже мадридцев вновь появился украинец Лунин – бельгиец Куртуа по-прежнему остался в лазарете.

«Реал» сразу же пошел вперед. Пошел большими силами, пошел массировано и широко. Дончане под действия испанцев подстроились, но только лишь на обороне сосредотачиваться не думали. Уже на 2-й минуте Мудрик зряче выводил в штрафную гостей Зубкова, но тот включаться в рывок не стал, а вскоре за этим Рюдигер не без стараний заблокировал удар Судакова метров с 14-ти.

Мадридцев эти эпизоды не изменили – они ответили попытками тотального давления. Результата им это не давало. Ко всему, игроки «Шахтера» умело гасили давление на свои ворота. При возможности они спокойно разыгрывали мяч, ценили владением им и события откровенно не форсировали. В общем, парни Йовичевича действовали хладнокровно и от этого очень убедительно. Испанцев это не устраивало, и они постарались включить дальнюю артиллерию: издали били Рюдигер и Кроос – неточно.



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На 18-й минуте впервые в матче о себе напомнил Бензема. Приняв в штрафной заброс, он оттер корпусом Бондаренко и пробил – Трубин оказался готовым к этому. Момент француза явно взбодрил, так как после него он прибавил в активности. Был заметен и Азар, который успевал появляться и слева, и справа. У «Шахтера» сложно было кого-то выделить – слаженно действовала вся команда. Но было ясно, что в отдельных эпизодах все должно было решать индивидуальное мастерство игроков.

Во второй половине первого тайма «галактикос» изменили стиль своей игры. Они стали больше комбинировать, делать это еще быстрее, включили мелкий пас. Как итог, Трубину пришлось минимум дважды вступать в игру, отводя угрозы после ударов Бензема и Родриго. А под занавес 45-минутки бдительность голкипера «Шахтера» прицельным дальним ударом проверил Вальверде – Анатолий уверенно перевел мяч на угловой. «Горняки» ответили серией попыток организовать контрвыстрелы, однако серьезного успеха в желании не добились. На этом команды в первой половине встречи и разошлись.

Разошлись, чтобы начать вторую половину поединка с быстрого гола «Шахтера». Менее 40 секунд украинской команде хватило на стремительный разрыв обороны «Реала». Мудрик подключил слева Михайличенко, тот подал к дальней стойке точно на Зубкова, который головой пробил в ближний угол без шансов для Лунина. 1:0 – за украинского голкипера мадридцев было досадно, но его в такое положение поставил Менди, который откровенно потерял Зубкова.



Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Через 4 минуты после пропущенного подопечными гола наставник «Реала» Карло Анчелотти был готов бросить в бой Винисиуса Жуниора и Модрича. Однако на поле они появились только на 57-й минуте – игра до этого шла без пауз. Заменив, соответственно, Азара и Тчуамени, бразилец и хорват сразу же включились в игру. Их к этому обязывал счет на табло варшавского стадиона, он был не в пользу их команды. К чести «горняков», они в своей игре ничего не меняли – спокойно оборонялись и так же спокойно разворачивались в атаки, но старались впереди не забывать и о скорости.

Именно скорость, помноженная на слаженность, на 65-й минуте едва не позволила «Шахтеру» развить перевес. Судаков и Зубков организовали Траоре рандеву с Луниным. Украинский голкипер дуэль якобы выиграл, но форвард дончан «добавкой» чудом не попал в уже пустые ворота – мадридцев выручили перекладина.

Чтобы не доводить до реально критической точки, Анчелотти тут же бросил в бой Алабу, Камавингу и Асенсио. Йовичевич, в свою очередь, сразу же отвечать тем же итальянцу не стал – игра «Шахтера» еще корректив не требовала. Прежним составом и прежним стилем игры дончане продолжали вести свою игру. Впрочем, усталость у игроков все же давала о себе знать. По этой причине вскоре у «горняков» на поле появились Сикан, а немногим позднее Джурасек, Тейлор и Петряк. Замены Траоре, Судакова, Зубкова и Мудрика были ожидаемы, ведь эти игроки выполнили основательный объем работы.

Впрочем, без этих игроков «Шахтер» ожидали сложные финальные 5-7 минут второго тайма и компенсированное время. Штурм мадридцев был прогнозируем и ожидаем. Он и состоялся. Тем более что «сливочные» получили для него сразу 5 минут сверх основного времени. И отметились игроки «Реала» до финального свистка массированной осадой штрафной «Шахтера» и силовым давлением. Именно напор позволил испанцам уйти от поражения. За секунды до завершения компенсированного времени Рюдигер точно пробил по воротам украинцев, откликнувшись на навес от Крооса. 1:1. В моменте немецкий защитник и голкипер «Шахтера» Трубин столкнулись головами. Как следствие, финальный свисток в матче прозвучал лишь по истечению почти 10 минут, когда оба игрока смогли вернуться в строй…

…«Шахтер» был очень близок к сенсационной победе над «Реалом», но ее не удержал. Обидно и досадно, ведь дончане могли повысить свои шансы на выход из группы в плей-офф. А так они в таблице сейчас уже третьи – их опередил «РБ Лейпциг». Но «быкам» еще играть с «Реалом». И хорошо, что с «Реалом» мотивированным, ведь он сам еще не обеспечил себе путевку в плей-офф. В общем, вся борьба в квартете еще впереди.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа F. 4-й тур.

«Шахтер» – «Реал» - 1:1

Зубков, 46 – Рюдигер, 90+5

Конопля, 16, Бондаренко, 88 – Милитао, 85, Кроос, 90

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик (Петряк, 85), Судаков (Джурасек, 81), Бондаренко, Зубков (Л. Тейлор, 82) – Траоре (Сикан, 76).

«Реал»: Лунин – Менди (Алаба, 68), Рюдигер, Начо, Васкес – Кроос, Чуамени (Модрич, 57), Вальверде (Камавинга, 68) – Азар (Винисиус, 57), Бензема, Родриго (Асенсио, 68).

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль).

Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).

ШАХТЕР - РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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