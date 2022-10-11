Шахтер Донецк

11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Александр Зубков открыл счет для Шахтера на старте второго тайма. Михаил Мудрик отдал пас на ход, Богдан Михайличенко навесил с левого фланга атаки, и Зубков головой отправил мяч в угол ворот.

Антонио Рюдигер сравнял счет на последней добавленной 90+5 минуте.

Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Александр Зубков, 46 мин.

ГОЛ! 1:1. Антонио Рюдигер, 90+5 мин.