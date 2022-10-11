Шахтер Донецк

Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Александр Зубков открыл счет для Шахтера на старте второго тайма. Михаил Мудрик отдал пас на ход, Богдан Михайличенко навесил с левого фланга атаки, и Зубков головой отправил мяч в угол ворот.
Антонио Рюдигер сравнял счет на последней добавленной 90+5 минуте.
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Александр Зубков, 46 мин.
ГОЛ! 1:1. Антонио Рюдигер, 90+5 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек головой поразил ворота «Реала» на 46-й минуте матча Лиги чемпионов
Якобы клуб не выполнил условия сделки