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Шахтер Донецк
11.10.2022, FT 1 : 1
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
11 октября 2022, 23:59 | Обновлено 12 октября 2022, 00:34
5254
5

Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

11 октября 2022, 23:59 | Обновлено 12 октября 2022, 00:34
5254
5
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Александр Зубков открыл счет для Шахтера на старте второго тайма. Михаил Мудрик отдал пас на ход, Богдан Михайличенко навесил с левого фланга атаки, и Зубков головой отправил мяч в угол ворот.

Антонио Рюдигер сравнял счет на последней добавленной 90+5 минуте.

Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Александр Зубков, 46 мин.

ГОЛ! 1:1. Антонио Рюдигер, 90+5 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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Andy_P
Рюдигер- редкостная чёрная мразь, наследник незабвенного Пепе. Даль, что Трубин ему башку не проломил - за Де Брюйне.
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