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Шахтер Донецк
11.10.2022, FT 1 : 1
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
11 октября 2022, 21:55 | Обновлено 12 октября 2022, 00:00
42956
78

Шахтер – Реал – 1:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

11 октября 2022, 21:55 | Обновлено 12 октября 2022, 00:00
42956
78
Шахтер – Реал – 1:1. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа F. 4-й тур.

«Шахтер» – «Реал» - 1:1

Зубков, 46 – Рюдигер, 90+5

Конопля, 16, Бондаренко, 88 – Милитао, 85, Кроос, 90

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик (Петряк, 85), Судаков (Джурасек, 81), Бондаренко, Зубков (Л. Тейлор, 82) – Траоре (Сикан, 76).

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Крыськив, Топалов, Очеретько, Козик.

«Реал»: Лунин – Менди (Алаба, 68), Рюдигер, Начо, Васкес – Кроос, Чуамени (Модрич, 57), Вальверде (Камавинга, 68) – Азар (Винисиус, 57), Бензема, Родриго (Асенсио, 68).

Запасные: Лопес, Каньисарес, Карвахаль, Милитао, Вальехо, Одриосола, Диас.

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль).

Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).

Во вторник, 11-го октября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы F, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского, начало в 22:00.

Поражение в столице Испании было достаточно прогнозируемым в нынешних реалиях коллектива Игора Йовичевича, поэтому, когда оно все-таки произошло (1:2), никто особо и не удивился. Положение в группе для «горняков» от этого результата серьезно не ухудшилось, однако и не улучшилось в равной степени. Конкуренты подбираются все ближе, поэтому в ответной игре против действующего обладателя Кубка чемпионов придется все же более усердно попытаться зацепиться за очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Крупная победа Шахтера

4 голоса 4 %

Минимальная победа Шахтера

9 голосов 9 %

Ничья

24 голоса 24 %

Минимальная победа Реала

28 голосов 28 %

Крупная победа Реала

35 голосов 35 %

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 78
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K_Sarioglo@i.ua
Бляха, ну звідки в наших ця болячка останніх хвилин береться...Хоч все одно молодці, звісно. Але по правді Реал заслужив нічию мінімум.
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+9
Иван Иванов
Сыграли конечно здорово
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+7
Gargantua
Трубин же всегда на ленточке стоял. зачем он туда полез?
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+6
Хутин Пуйло
Виявляється, що Шахтарю, щоб нормально грати в ЛЧ достатньо було просто позбутися бразильців)))
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+6
Вова Писаренко
Игра шахты понравилась, но ёпт наши на последних....
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+5
spqr-te
Тейлор  не ввійшов. Не було такого заряду як у всієї команди. 
Ответить
+5
Andrey_1992
ЗУБКОВ!!!
1-0!
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+5
mayakovskiy1
Очень обидно. Но игра зачетная
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+4
Vytas Meskauskas
Это какой-то злой рок, постоянно пропускают команды Украины на последней минуте. Трагедия
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+4
Петя Рудик
Молодці пацани, герої. Але бляха перемога вже була в кишені...
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+3
ВовикЬ
Кривавий гол на 90+5 трохі зіпсував настрій! Але гра була дуже цікава! Респект Шахтарю! 
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+3
Andrey_1992
пздц, не дотерпіли хвилину!
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+3
fedd1979
Поміняти такого Зубкова - це мистецтво...
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Не плохо Шахтер смотрелся. Но минуте на 60-65 выйдет Винисиус, Модрич и Карвахал если так и дальше будет и другая игра будет.Вот там будет интересно, пока скучно. Реалу спасибо за 1 млн. евро для Украины и такой первый тайм. 
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+3
vitaly
Навіщо розігрувати втрьох вільний від воріт, щоб винести...
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+3
lenares85
Лава запасних у Реала як основні а в Шахті вишли якісь мяко кажучі недотягують
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+2
lenares85
Трубін на виходах зовсім не вміє грати запізно вибіг, уже б краще стояв в воротах, коли не надо вибігає коли надо стоїть перед цим подача на вінісіуса стоїть в воротах
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+2
aka_MIK
Сука( давно не было так обидно, ну куда вы летите как дебилы, ну потяните немного, подержите мяч, полминуты оставалось ((
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+2
Orko PS4Gaming
30 сек до подачі кроса, все могло закінчитися якби джурасик віддав нормальну передачу на вихід віч на віч з луніном
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+2
kadaad .
Как обидно, на последних секундах! Повезло испашкам.
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+2
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