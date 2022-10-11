Шахтер Донецк

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа F. 4-й тур.

«Шахтер» – «Реал» - 1:1

Зубков, 46 – Рюдигер, 90+5

Конопля, 16, Бондаренко, 88 – Милитао, 85, Кроос, 90

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик (Петряк, 85), Судаков (Джурасек, 81), Бондаренко, Зубков (Л. Тейлор, 82) – Траоре (Сикан, 76).

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Крыськив, Топалов, Очеретько, Козик.

«Реал»: Лунин – Менди (Алаба, 68), Рюдигер, Начо, Васкес – Кроос, Чуамени (Модрич, 57), Вальверде (Камавинга, 68) – Азар (Винисиус, 57), Бензема, Родриго (Асенсио, 68).

Запасные: Лопес, Каньисарес, Карвахаль, Милитао, Вальехо, Одриосола, Диас.

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль).

Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).

Во вторник, 11-го октября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы F, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского, начало в 22:00.

Поражение в столице Испании было достаточно прогнозируемым в нынешних реалиях коллектива Игора Йовичевича, поэтому, когда оно все-таки произошло (1:2), никто особо и не удивился. Положение в группе для «горняков» от этого результата серьезно не ухудшилось, однако и не улучшилось в равной степени. Конкуренты подбираются все ближе, поэтому в ответной игре против действующего обладателя Кубка чемпионов придется все же более усердно попытаться зацепиться за очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.