Шахтер Донецк

11 октября в Варшаве на стадионе «Войска Польского» состоится «вторая серия» противостояния «Шахтер» – «Реал». Первая неделю назад в Мадриде завершилась победой «сливочных» 2:1. В номинально родных стенах «горняки» попытаются взять реванш.

Шахтер

Поражение от «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» оставило «горняков» на втором месте в турнирной таблице. В активе чемпионов Украины – четыре очка. А вот в активе «сливочных» – девять баллов, и именно они являются главными претендентами на победу в квартете.

После первого матча против действующего обладателя Кубка чемпионов «Шахтер» начал планомерную подготовку ко второй игре против «Реала».

«Горняки» пропустили календарную игру чемпионата Украины – против «Львова» (матч был перенесен на более позднее время по просьбе «оранжево-черных»), поэтому готовились к ответной встрече со «сливочными» в столице Польши.

Кроме давно травмированного Корниенко, кадровых проблем в команде Йовичевича нет.

Накануне матча наставник «горняков» Игор Йовичевич в интервью испанской прессе заявил, что он хоть и не украинец, но считает себя украинским патриотом. И настраивает своих подопечных на борьбу «на каждом кусочке футбольного поля». По мнению хорватского специалиста, ответная встреча против «Реала» будет легче, чем на «Сантьяго Бернабеу».

Поединок чемпионов Украины и Испании вызвал ажиотаж в Варшаве. Практически все билеты на матч проданы. И это несмотря на то, что цены на тикеты «кусаются» - порядка 400 злотых.

Реал

В отличие от «Шахтера», «Реал» на прошедших выходных провел поединок внутреннего первенства. «Сливочные» одолели «Хетафе» 1:0 благодаря точному удару Милитао, которому ассистировал Модрич.

Этот ассист стал для хорватского ветерана юбилейным – 50-м в чемпионатах Испании.

После восьми туров Ла Лиги команда Анчелотти делит первое-второе места с «Барселоной». У обеих команд – по 22 очка, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей первая строчка за «блауграной».

Из-за травмы спины продолжает оставаться вне игры основной голкипер «Реала» Куртуа. Тибо не играл в первом матче против «горняков», не сыграет и во втором. Вместо бельгийца «пост номер один» займет наш Лунин. Андрей играл и в победной встрече против «Хетафе».

Кроме Куртуа, проблемы со здоровьем и у Себальоса.

А вот Бензема, пропустивший матч против «Хетафе» из-за небольшого повреждения, в Варшаве наверняка сыграет.

Личные встречи

В Варшаве «оранжево-черные» и «сливочные» встретятся в восьмой раз в своей истории. Все предыдущие поединки были сыграны в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Ощутимое преимущество на стороне «Мадрида»: пять побед против двух викторий у «горняков». Вничью соперники еще не играли.

Прогноз

В Варшаве «Шахтеру» действительно будет легче, чем в первой игре в Мадриде: поддержка трибун украинской команде будет обеспечена.

К тому же, в пользу «горняков» и «тайм-аут» в УПЛ, тогда как «Реал» свой календарный матч в Примере сыграл.

«Горняки» очень тщательно готовились ко второй игре с мадридцами: они наверняка хотят зацепиться за очки. Но главная проблема в том, что даже уставший, но все еще мотивированный в группе ЛЧ «Реал» смотрится фаворитом на фоне молодого и задиристого «Шахтера». По той простой причине, что «Мадрид» явно выше классом.

Эту классовую разницу, к сожалению, «горняки», по всей видимости, не смогут преодолеть и в ответной игре со «сливочными». Но все же рискнем поставить на ничью – 1:1.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Швед, Сикан.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Менди, Алаба, Милитао, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.

11 октября, вторник