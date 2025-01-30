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Испания
30 января 2025, 11:50 | Обновлено 30 января 2025, 12:15
567
1

Невероятные цифры 17-летнего таланта. Ямал феерит за Барселону

Статистика звезды «каталонцев» во всех турнирах этого сезона

30 января 2025, 11:50 | Обновлено 30 января 2025, 12:15
567
1
Невероятные цифры 17-летнего таланта. Ямал феерит за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся матч между «Барселоной» и «Аталантой». Поединок завершился ничьей (2:2). Голами отметились Ламин Ямал, Эдерсон, Араухо и Пашалич.

Ямал в текущем сезоне демонстрирует невероятную игру во всех возможных соревнованиях:

  • Лига чемпионов: 7 матчей, 2 гола, 2 ассиста
  • Ла Лига: 18 матчей, 5 голов, 10 ассистов (лидер по ассистам)
  • Суперкубок Испании: 2 матча, 2 гола (лучший бомбардир турнира)
  • Кубок Испании: 1 матч, 1 гол, 1 ассист

Всего в сезоне 2024/25 Ламин сыграл 28 матчей и отметился 23 результативными действиями (10 голов + 13 ассистов). «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ЛЧ (6 побед, 1 ничья, 1 поражение) и выходит напрямую в 1/8 финала.

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Ламин Ямал Барселона Аталанта Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Saar
Матч феєрить, п'ять-не видно й на полі🤣🤣
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