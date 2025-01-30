Невероятные цифры 17-летнего таланта. Ямал феерит за Барселону

29 января в рамках 8-го тура Лиги чемпионов состоялся матч между «Барселоной» и «Аталантой». Поединок завершился ничьей (2:2). Голами отметились Ламин Ямал, Эдерсон, Араухо и Пашалич.

Ямал в текущем сезоне демонстрирует невероятную игру во всех возможных соревнованиях:

Лига чемпионов: 7 матчей, 2 гола, 2 ассиста

Ла Лига: 18 матчей, 5 голов, 10 ассистов (лидер по ассистам)

Суперкубок Испании: 2 матча, 2 гола (лучший бомбардир турнира)

Кубок Испании: 1 матч, 1 гол, 1 ассист

Всего в сезоне 2024/25 Ламин сыграл 28 матчей и отметился 23 результативными действиями (10 голов + 13 ассистов). «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ЛЧ (6 побед, 1 ничья, 1 поражение) и выходит напрямую в 1/8 финала.