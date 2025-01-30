ФОТО. «Спасибо за все». Лидер Шахтера отреагировал на уход Степаненко

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков обратился к легендарному полузащитнику «горняков» Тарасу Степаненко, который заявил об уходе из клуба.

«Спасибо за все, легенда. Все раз, когда кричал на нас, были не зря», – написал Судаков.

Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с горняками.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.