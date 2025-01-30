Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Спасибо за все». Лидер Шахтера отреагировал на уход Степаненко
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 11:22 |
407
1

ФОТО. «Спасибо за все». Лидер Шахтера отреагировал на уход Степаненко

Георгий Судаков обратился к Тарасу Степаненко

30 января 2025, 11:22 |
407
1
ФОТО. «Спасибо за все». Лидер Шахтера отреагировал на уход Степаненко
ФК Шахтер Донецк. Степаненко и Судаков

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков обратился к легендарному полузащитнику «горняков» Тарасу Степаненко, который заявил об уходе из клуба.

«Спасибо за все, легенда. Все раз, когда кричал на нас, были не зря», – написал Судаков.

Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с горняками.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.

По теме:
«Мы создали себе проблемы». Защитник Боруссии Д – о матче с Шахтером
Зубков получил разрешение от Шахтера на переговоры с Трабзонспором
«Это было хорошее путешествие». Степаненко тепло попрощался с Шахтером
Георгий Судаков Тарас Степаненко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Футбол | 29 января 2025, 20:10 5
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины

Тарас Степаненко продолжит карьеру в Эюпспоре

Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Мир азарта | 29 января 2025, 16:36 0
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта

Алгоритм учитывает ряд факторов

И.о. тренера Боруссии Дортмунд прокомментировал победу над Шахтером в ЛЧ
Футбол | 30.01.2025, 06:31
И.о. тренера Боруссии Дортмунд прокомментировал победу над Шахтером в ЛЧ
И.о. тренера Боруссии Дортмунд прокомментировал победу над Шахтером в ЛЧ
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Футбол | 29.01.2025, 17:07
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛЕ против РФШ
Футбол | 30.01.2025, 10:43
ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛЕ против РФШ
ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛЕ против РФШ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Легендарний гравець! Найкращого, найтитулованішого і самого популярного клубу України
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 15
Футбол
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 13
Футбол
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
28.01.2025, 17:10 1
Бокс
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
28.01.2025, 20:17 3
Футбол
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 201
Футбол
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
28.01.2025, 11:38 1
Бокс
Немного не хватило до нового рекорда. Дарья Дубенец удивила результатом
Немного не хватило до нового рекорда. Дарья Дубенец удивила результатом
28.01.2025, 16:16
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем