Роналду получил нового тренера в Аль-Насре. Это малоизвестный хорват
Португальскую легенду теперь будет тренировать Динко Еличич
Саудовский «Аль-Наср», цвета которого защищает известный португалец Криштиану Роналду, объявил о назначении нового главного тренера первой команды.
Им стал 49-летний малоизвестный в мировом футболе хорватский специалист Динко Еличич.
Ранее Еличич работал коучем молодежной команды «Аль-Насра», а также с целым рядом хорватских команд, а в 2017 году был координатором академии испанского «Алавеса».
We can announce that our U19 coach, Mr. Dinko Jelicic will be the new head coach for the first team.— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023
Good luck, Mr. Dinko 💛 pic.twitter.com/ty52cRSwDT
Напомним, накануне «Аль-Наср» отправил в отставку Руди Гарсию, у которого были конфликты с некоторыми футболистами и работой которого был недоволен лично Роналду.
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