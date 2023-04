Роналду получил нового тренера в Аль-Насре. Это малоизвестный хорват

Саудовский «Аль-Наср», цвета которого защищает известный португалец Криштиану Роналду, объявил о назначении нового главного тренера первой команды.

Им стал 49-летний малоизвестный в мировом футболе хорватский специалист Динко Еличич.

Ранее Еличич работал коучем молодежной команды «Аль-Насра», а также с целым рядом хорватских команд, а в 2017 году был координатором академии испанского «Алавеса».

We can announce that our U19 coach, Mr. Dinko Jelicic will be the new head coach for the first team.



Good luck, Mr. Dinko 💛 pic.twitter.com/ty52cRSwDT