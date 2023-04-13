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13 апреля 2023, 19:16 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:17
594
0

Роналду получил нового тренера в Аль-Насре. Это малоизвестный хорват

Португальскую легенду теперь будет тренировать Динко Еличич

13 апреля 2023, 19:16 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:17
594
0
Роналду получил нового тренера в Аль-Насре. Это малоизвестный хорват
twitter.com/AlNassrFC_EN

Саудовский «Аль-Наср», цвета которого защищает известный португалец Криштиану Роналду, объявил о назначении нового главного тренера первой команды.

Им стал 49-летний малоизвестный в мировом футболе хорватский специалист Динко Еличич.

Ранее Еличич работал коучем молодежной команды «Аль-Насра», а также с целым рядом хорватских команд, а в 2017 году был координатором академии испанского «Алавеса».

Напомним, накануне «Аль-Наср» отправил в отставку Руди Гарсию, у которого были конфликты с некоторыми футболистами и работой которого был недоволен лично Роналду.

По теме:
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Источник: Руди Гарсия уволен с поста главного тренера Аль-Насра
Роналду недоволен наставником Аль-Насра
Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду назначение тренера Динко Еличич чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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