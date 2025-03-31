Анчелотти, Алонсо и экс-тренер Ливерпуля. Кто может возглавить Реал?

Руководство мадридского «Реала» пока не определился с главным тренером, который будет работать в клубе в следующем сезоне. В Испании рассматривают кандидатуры трех известных специалистов:

Карло Анчелотти. «Сливочные» не намерены прощаться с итальянским тренером – в клубе доверяют наставнику и надеются, что Карло отработает свой контракт до конца (июнь 2026 года). Проблемой может стать решение Анчелотти, в услугах которого заинтересована сборная Бразилии. «Реал» планирует успешно выступить на Клубном чемпионате мира и не намерен перед таким важным турниром менять наставника. Итальянец сообщил руководству, что окончательное решение примет после сезона 2024/25.

Хаби Алонсо. В Мадриде уверены, что смогут договориться с немецким тренером, если Анчелотти уйдет летом. Главная опасность – желание самого Хаби, которому нравится жить и работать в Германии. Алонсо также не принял решение о том, где проведет следующий сезон.

Юрген Клопп. Сенсационный вариант, который обсуждают многие инсайдеры и журналисты. «Сливочные» понимают, что им будет трудно договориться с немецким специалистом, однако могут убедить тренера перебраться в Испанию. Этот вариант считается маловероятным, но возможным.

В текущем сезоне «Реал» набрал 63 балла и продолжает борьбу за чемпионство. Подопечные Карло Анчелотти отстают от лидера – «Барселоны» – на три очка.