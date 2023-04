ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду уволил главного тренера

«Аль-Наср» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Руди Гарсии. Он проработал с командой 8 месяцев.

Увольнение случилось за 7 туров до финиша чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» идет вторым в турнирной таблице, отставая на три очка от «Аль-Иттихада».

«Аль-Наср» уже сообщил о том, что на посту главного тренера Гарсию заменит тренер команды U-19 Динко Йеличич.

По слухам, Гарсия был уволен из-за того, что его работой недоволен лидер команды Криштиану Роналду.

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.



The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N