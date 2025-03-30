Барселона – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 марта проходит матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе.

Ла Лига 2024/25. 29-й тур, 30 марта

Барселона – Жирона – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Крейчи, 43 (автогол)

(новость обновляется)

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция