Испания30 марта 2025, 17:26 | Обновлено 30 марта 2025, 18:15
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Барселона – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Ла Лиги 2024/25
30 марта 2025, 17:26 | Обновлено 30 марта 2025, 18:15
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30 марта проходит матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе.
Ла Лига 2024/25. 29-й тур, 30 марта
Барселона – Жирона – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Крейчи, 43 (автогол)
(новость обновляется)
Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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