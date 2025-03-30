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Испания
30 марта 2025, 17:26 | Обновлено 30 марта 2025, 18:15
477
0

Барселона – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Ла Лиги 2024/25

30 марта 2025, 17:26 | Обновлено 30 марта 2025, 18:15
477
0
Барселона – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта проходит матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе.

Ла Лига 2024/25. 29-й тур, 30 марта

Барселона – Жирона – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Крейчи, 43 (автогол)

(новость обновляется)

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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