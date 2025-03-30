Килиан МБАППЕ: «Мы часто общаемся с Криштиану Роналду»

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе отметился дублем в матче Ла Лиги против «Леганеса», сравнявшись с Криштиану Роналду по голам в дебютном сезоне за «сливочных».

Килиан признался, что часто общается со звездным португальским форвардом, ныне выступающим за Аль-Наср в Саудовской Аравии. Криштиану дает много советов Мбаппе.

«Это очень особенное чувство. Самое важное – это то, что ты делаешь вместе с командой, но иметь такое же количество голов, как у Криштиана – это всегда приятно.

Мы знаем, что он значит для Реала и для меня. Мы часто общаемся, и он дает мне много советов. Но, как я всегда говорю, мы должны выигрывать трофеи», – сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что голкипер «сливочных» Андрей Лунин поделился эмоциями после матча против «Леганеса».