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12 апреля 2023, 09:34 | Обновлено 12 апреля 2023, 09:40
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Роналду недоволен наставником Аль-Насра

Португалец имеет претензии к испанцу Руди Гарсия

12 апреля 2023, 09:34 | Обновлено 12 апреля 2023, 09:40
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Роналду недоволен наставником Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду выразил недовольство решениями главныого тренера команды Руди Гарсия. Произошло это после ничьей 0:0 в поединке с командой «Аль-Фейха» – середняком чемпионата Саудовской Аравии.

Сообщается, что 38-летнему Роналду не нравится подход Гарсия к построению командной игры. Португалец уверен, что «Аль-Наср» по своему потенциалу может играть лучше и вести борьбу за чемпионство, но этого не происходит.

За семь туров до финиша чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает второе место в таблице и отстает от «Аль-Иттихада» на три очка.

Криштиану Роналду в 12 матчах за «Аль-Наср» забил 11 голов, сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что клуб «Аль-Фейха» потроллил Роналду.

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Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Руди Гарсия
Источник AS
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rozalievka
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