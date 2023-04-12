Роналду недоволен наставником Аль-Насра
Португалец имеет претензии к испанцу Руди Гарсия
Нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду выразил недовольство решениями главныого тренера команды Руди Гарсия. Произошло это после ничьей 0:0 в поединке с командой «Аль-Фейха» – середняком чемпионата Саудовской Аравии.
Сообщается, что 38-летнему Роналду не нравится подход Гарсия к построению командной игры. Португалец уверен, что «Аль-Наср» по своему потенциалу может играть лучше и вести борьбу за чемпионство, но этого не происходит.
За семь туров до финиша чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает второе место в таблице и отстает от «Аль-Иттихада» на три очка.
Криштиану Роналду в 12 матчах за «Аль-Наср» забил 11 голов, сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что клуб «Аль-Фейха» потроллил Роналду.
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