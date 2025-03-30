Атлетик Бильбао

30 марта на «Сан-Мамес» пройдет матч 29-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Осасуной. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Атлетик

Команда в очередной раз играет под руководством Вальверде. Эрнесто вернулся в Бильбао в 2022-м году, но сразу заметному успеху помешала как раз Осасуна, причем и в Ла Лиге, выиграв 7-е место, и в полуфинале Копы дель Рей. Но наставнику продолжали доверять, и тот отблагодарил дальнейшим прогрессом. Прошлой весной было взято кубок, впервые за ровно 40 лет, да и в Примере футболисты поднялись на 5-ю позицию.

Сейчас клуб показывает еще более высокие результаты. Да, Суперкубок и Кубок принесли неудачи. Но их компенсировали уверенным возвращением в Лигу Европы - в этом месяце выбили в 1/8 финала Рому, причем дома победили ее 3:1 после минимального поражения в Италии. Параллельно, несмотря на осечки во втором круге, Уильямс и компания закрепились на четвертой позиции - Вильярреал и Бетис отстает на 8 очков, правда, у первого матч в запасе.

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Осасуна

Клуб после пиковых успехов 2023-го года пошел на спад. Ничего не получилось в Лиге конференций - там сразу же уступили Брюгге (1:2, 2:2). А в Примере ограничились только 45 очками и 11-й итоговой позицией. На этом закончилась эпоха Аррасате в Памплоне, что за 6 лет превратил середняка Сегунду в финалиста кубка и участника Лиги конференций.

Его преемник, Висенте Морено, начинал неплохо, особенно в домашних поединках - ничья и четыре победы в 5 таких матчах, в том числе 4:2 с Барселоной. Неплохо клуб смотрелся вплоть до февраля, хотя и все реже выигрывал. Но в последних матчах в основном были поражения, что ставят крест на планах побороться за еврокубки. Хотя при этом с Реалом свели к ничьей 1:1. С Барселоной в четверг на поле ничего не получилось, уступили 0:3. Но хотят добиться технической победы из-за участия в поединке Иньиго Мартинеса, что пропускал встречи сборных из-за травмы.

Статистика личных встреч

Атлетик не проигрывали трижды кряду. Но именно Осасуне он проиграл дома в рамках кубка, утратив титул.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в реванш басков. Согласимся и поставим на победу в Бильбао хозяев с форой -1 гол (коэффициент - 1,74).