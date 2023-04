Пятый номер рейтинга АТР взял 1-й трофей в сезоне, в финале обыграв серба

Пятая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) выиграл трофей на грунтовом турнире серии АТР 250 в Эшториле (Португалия).

В финале соревнований 24-летний норвежец в двух сетах обыграл Миомира Кецмановича (Сербия, ATP 40) за 1 час и 49 минут.

ATP 250 Эшторил. Грунт. Финал



Каспер Рууд (Норвегия) [1] – Миомир Кецманович (Сербия) [6] – 6:2, 7:6 (7:3)

Для Каспера этот титул стал первым в 2023 году и 10-й в карьере.

Счет личных встреч между Руудом и Кецмановичем стал равным – 2:2.

CHAMPION!



Top seed Casper Ruud beats Miomir Kecmanovic 6-2, 7-6(3) to win a 10th career title, first in 2023! pic.twitter.com/owXUyoP61s