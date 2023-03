ВИДЕО. Мактоминей разобрал Испанию. Шотландия нанесла поражение Фурии Роха

Во вторник, 28 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе А между сборными Шотландии и Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «тартановой армии».

На 7-й минуте игры счет в матче открыл 26-летний полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей. Спустя 6 минут после начала второго тайма он оформил дубль.

В текущей квалификации Евро-2024 Скотт забил уже 4 гола. Ранее он дважды поразил ворота команды Кипра.

Сейчас Шотландия занимает 1-е место в таблице группы А. У команды 6 очков после двух игр. Разница забитых и пропущенных – 5:0. Испания занимает вторую строчку. У «Фурии Роха» также сыграно два тура, но на 3 пункта меньше. Тройку замыкает Норвегия – 1 очко, на 4-й позиции Грузи и последнее место за Кипром.

Квалификация Евро-2024. Группа А. 28 марта

Шотландия – Испания – 2:0

Голы: Мактоминей, 7, 51

ГОЛ! 1:0 Мактоминей, 7 мин.

ГОЛ! 2:0 Мактоминей, 51 мин.

FULL TIME: Scotland 2-0 Spain.



A HUGE performance from Steve Clarke's team 💪



Two goals from Scott McTominay either side of half time means it's two wins out of two to start our European Qualifying campaign!#SCOESP pic.twitter.com/EjIrrBR76R