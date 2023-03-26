Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шотландия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Евро
Шотландия
28.03.2023 21:45 - : -
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 20:17 |
147
0

Шотландия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 28 марта в 21:45 по Киеву

26 марта 2023, 20:17 |
147
0
Шотландия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

28 марта на «Хэмпден Парк» пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Шотландия встретится с Испанией. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Шотландия

Команда может вполне обоснованно говорить о подъеме в последние годы. Ярким сигналом об этом стало участие в прошлом Евро. Да, только через дополнительную сетку плей-офф, да и на самом турнире была только нулевая ничья - пусть и с принципиальным противником, Англией, при паре поражений. Потом тартановые пробились в плей-офф за выход на мундиаль, но проиграли дома Украине. А дальше, в формате Лиги Наций, сразу взяли реванш у желто-синих, заодно выиграв свою группу. Новый цикл начинали здесь же, в Глазго, принимая скромного противника - Кипр. Там получилось оформить комфортную разгромную победу со счетом 3:0.

Испания

Сборная в прошлом году закончила противоречивую эру Луиса Энрике. Было немало успехов, от полуфинала прошлого Евро и до очередной уже победы в 2022-м году в группе Лиги Наций, при таких противниках, как Португалия, Швейцария и Чехия. Но все достижение перечеркнуло неудачное выступление на мундиале, когда в Катаре получили некое дежавю выступлений на российских полях 4-мя годами ранее: противоречивое выступление в группе и вылет уже в 1/8 финала по пенальти аутсайдеру. На этот раз фурию роху выбило Марокко. В итоге новым наставником стал де ла Фуэнте, не самый известный специалист в мире, но наставник юношеских и молодежных команд Испании на протяжении прошлого полного десятилетия. В новом статусе он дебютировал с приема крепкой Норвегии. Долгое время там ранний гол Ольмо оставался единственным. Но ветеранистый дебютант Хоселу своим дублем оформил итоговые 3:0.

Статистика личных встреч

В 9 очных поединках у Шотландии всего пара побед, и то давно - в 1957-м и 1984-м годах. Испания выиграла 5 раз, в том числе трижды в 4-х последних матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что с таким соперником шотландцы зацепятся хотя бы за ничью. Рекомендуем ставить на победу Испании с коэффициентом - 1,71.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Англия – Украина. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Исландия разгромила Лихтенштейн, Словения скромно обыграла Сан-Марино
сборная Шотландии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»
Бокс | 25 марта 2023, 20:40 0
Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»
Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»

Украинский чемпион – о срыве поединка с британцем

Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
Бокс | 26 марта 2023, 11:12 3
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри

Деонтей уверен, что это не должно быть для нас сюрпризом

Отбор на Евро. Дания со счета 0:2 проиграла Казахстану на последних минутах
Футбол | 26.03.2023, 18:10
Отбор на Евро. Дания со счета 0:2 проиграла Казахстану на последних минутах
Отбор на Евро. Дания со счета 0:2 проиграла Казахстану на последних минутах
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
Футбол | 25.03.2023, 20:55
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
Зинченко в 4-й раз капитан сборной Украины, дебют Судакова и Сватка
Футбол | 26.03.2023, 18:25
Зинченко в 4-й раз капитан сборной Украины, дебют Судакова и Сватка
Зинченко в 4-й раз капитан сборной Украины, дебют Судакова и Сватка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
25.03.2023, 05:31
Другие виды
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
25.03.2023, 11:18 6
Бокс
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
26.03.2023, 10:18 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
24.03.2023, 18:54 26
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
26.03.2023, 08:32 4
Бокс
Чемпион мира-1998 рассказал, почему Мудрику рано играть в основе Челси
Чемпион мира-1998 рассказал, почему Мудрику рано играть в основе Челси
25.03.2023, 22:07 3
Футбол
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
25.03.2023, 09:28
Биатлон
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
24.03.2023, 23:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности