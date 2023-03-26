28 марта на «Хэмпден Парк» пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Шотландия встретится с Испанией. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Шотландия

Команда может вполне обоснованно говорить о подъеме в последние годы. Ярким сигналом об этом стало участие в прошлом Евро. Да, только через дополнительную сетку плей-офф, да и на самом турнире была только нулевая ничья - пусть и с принципиальным противником, Англией, при паре поражений. Потом тартановые пробились в плей-офф за выход на мундиаль, но проиграли дома Украине. А дальше, в формате Лиги Наций, сразу взяли реванш у желто-синих, заодно выиграв свою группу. Новый цикл начинали здесь же, в Глазго, принимая скромного противника - Кипр. Там получилось оформить комфортную разгромную победу со счетом 3:0.

Испания

Сборная в прошлом году закончила противоречивую эру Луиса Энрике. Было немало успехов, от полуфинала прошлого Евро и до очередной уже победы в 2022-м году в группе Лиги Наций, при таких противниках, как Португалия, Швейцария и Чехия. Но все достижение перечеркнуло неудачное выступление на мундиале, когда в Катаре получили некое дежавю выступлений на российских полях 4-мя годами ранее: противоречивое выступление в группе и вылет уже в 1/8 финала по пенальти аутсайдеру. На этот раз фурию роху выбило Марокко. В итоге новым наставником стал де ла Фуэнте, не самый известный специалист в мире, но наставник юношеских и молодежных команд Испании на протяжении прошлого полного десятилетия. В новом статусе он дебютировал с приема крепкой Норвегии. Долгое время там ранний гол Ольмо оставался единственным. Но ветеранистый дебютант Хоселу своим дублем оформил итоговые 3:0.

Статистика личных встреч

В 9 очных поединках у Шотландии всего пара побед, и то давно - в 1957-м и 1984-м годах. Испания выиграла 5 раз, в том числе трижды в 4-х последних матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что с таким соперником шотландцы зацепятся хотя бы за ничью. Рекомендуем ставить на победу Испании с коэффициентом - 1,71.