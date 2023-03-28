28 марта в 21:45 в Глазго на «Хэмпден Парк» проходит матч 2-го тура квалификации Евро-2024 между командами Шотландии и Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Шотландия обыграла Кипр (3:0), а Испания с таким же счетом разгромила Норвегию (3:0).

Шотландия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.