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Евро
Шотландия
28.03.2023 21:45 – 24 1 : 0
Испания
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Чемпионат Европы
28 марта 2023, 21:50 | Обновлено 28 марта 2023, 21:58
208
0

Шотландия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 марта в 21:45 трансляцию матча 2-го тура квалификации Евро-2024

28 марта 2023, 21:50 | Обновлено 28 марта 2023, 21:58
208
0
Шотландия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

28 марта в 21:45 в Глазго на «Хэмпден Парк» проходит матч 2-го тура квалификации Евро-2024 между командами Шотландии и Испании.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Шотландия обыграла Кипр (3:0), а Испания с таким же счетом разгромила Норвегию (3:0).

Шотландия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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Источник Sport.ua
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