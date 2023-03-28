Чемпионат Европы28 марта 2023, 21:50 | Обновлено 28 марта 2023, 21:58
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Шотландия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 марта в 21:45 трансляцию матча 2-го тура квалификации Евро-2024
28 марта 2023, 21:50 | Обновлено 28 марта 2023, 21:58
208
0
28 марта в 21:45 в Глазго на «Хэмпден Парк» проходит матч 2-го тура квалификации Евро-2024 между командами Шотландии и Испании.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Шотландия обыграла Кипр (3:0), а Испания с таким же счетом разгромила Норвегию (3:0).
Шотландия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
События матча
7’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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