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Евро
Шотландия
28.03.2023 21:45 – FT 2 : 0
Испания
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Чемпионат Европы
29 марта 2023, 03:01 | Обновлено 29 марта 2023, 03:24
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Стив КЛАРК: «Шесть очков не гарантируют путевку в финальную часть Евро»

Главный тренер сборной Шотландии прокомментировал победу над Испанией

29 марта 2023, 03:01 | Обновлено 29 марта 2023, 03:24
30
0
Стив КЛАРК: «Шесть очков не гарантируют путевку в финальную часть Евро»
УЕФА. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал победу над командой Испании (2:0) в матче 2-го тура квалификации Евро-2024:

«Ребята потрясающе играли с первой и до последней минуты. Динамика, энтузиазм и качество игры оставались на очень высоком уровне весь матч. Кажется, что мы сделали шаг вперед, но это всего лишь шесть очков, а шесть очков не гарантируют путевку в финальную часть».

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон:

«Мы верили. Важно, что не увлеклись. Мы набрали шесть очков. Это великолепный старт. Но шесть очков не дают путевку на Евро. Впереди важнейшие матчи в июне. Если наберем в них очки, у нас будет отличное положение в группе».

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Стив Кларк Энди Робертсон
Источник УЕФА
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