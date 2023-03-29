Стив КЛАРК: «Шесть очков не гарантируют путевку в финальную часть Евро»
Главный тренер сборной Шотландии прокомментировал победу над Испанией
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал победу над командой Испании (2:0) в матче 2-го тура квалификации Евро-2024:
«Ребята потрясающе играли с первой и до последней минуты. Динамика, энтузиазм и качество игры оставались на очень высоком уровне весь матч. Кажется, что мы сделали шаг вперед, но это всего лишь шесть очков, а шесть очков не гарантируют путевку в финальную часть».
Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон:
«Мы верили. Важно, что не увлеклись. Мы набрали шесть очков. Это великолепный старт. Но шесть очков не дают путевку на Евро. Впереди важнейшие матчи в июне. Если наберем в них очки, у нас будет отличное положение в группе».
События матча
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