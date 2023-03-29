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Евро
Шотландия
28.03.2023 21:45 – FT 2 : 0
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29 марта 2023, 01:44 | Обновлено 29 марта 2023, 02:01
81
0

Шотландия – Испания – 2:0. Сенсация в Глазго. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации Евро-2024

29 марта 2023, 01:44 | Обновлено 29 марта 2023, 02:01
81
0
Шотландия – Испания – 2:0. Сенсация в Глазго. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

28 марта состоялся матч 2-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Шотландии нанесла сенсационное поражение команде Испании со счетом 2:0.

Дубль в матче для хозяев поля оформил Скотт Мактоминей и вывел свою команду на первое место в группе A.

Квалификация Евро-2024

Группа А. 2-й тур, 28 марта

Шотландия – Испания – 2:0

Голы: Мактоминей, 7, 51.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Мактоминей, 7 мин.

ГОЛ! 2:0. Мактоминей, 51 мин.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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Евро-2024 сборная Шотландии по футболу сборная Испании по футболу видео голов и обзор Скотт Мактоминей
Источник Sport.ua
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