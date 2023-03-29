Чемпионат Европы29 марта 2023, 01:44 | Обновлено 29 марта 2023, 02:01
81
0
Шотландия – Испания – 2:0. Сенсация в Глазго. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации Евро-2024
29 марта 2023, 01:44 | Обновлено 29 марта 2023, 02:01
81
0
28 марта состоялся матч 2-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Шотландии нанесла сенсационное поражение команде Испании со счетом 2:0.
Дубль в матче для хозяев поля оформил Скотт Мактоминей и вывел свою команду на первое место в группе A.
Квалификация Евро-2024
Группа А. 2-й тур, 28 марта
Шотландия – Испания – 2:0
Голы: Мактоминей, 7, 51.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Мактоминей, 7 мин.
ГОЛ! 2:0. Мактоминей, 51 мин.
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 марта 2023, 16:01 13
Украинский тренер продолжает резко реагировать на вопросы СМИ
Другие виды | 28 марта 2023, 17:44 37
При этом было сохранено множество ограничений
Футбол | 28.03.2023, 23:40
Футбол | 28.03.2023, 18:35
Другие виды | 28.03.2023, 21:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.03.2023, 19:48 4
28.03.2023, 07:53 2
27.03.2023, 21:11 3
27.03.2023, 00:32 4
28.03.2023, 15:15 12
27.03.2023, 12:33 1
27.03.2023, 14:41 5
27.03.2023, 15:24