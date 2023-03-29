28 марта состоялся матч 2-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Шотландии нанесла сенсационное поражение команде Испании со счетом 2:0.

Дубль в матче для хозяев поля оформил Скотт Мактоминей и вывел свою команду на первое место в группе A.

Квалификация Евро-2024

Группа А. 2-й тур, 28 марта

Шотландия – Испания – 2:0

Голы: Мактоминей, 7, 51.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Мактоминей, 7 мин.

ГОЛ! 2:0. Мактоминей, 51 мин.