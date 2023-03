ВИДЕО. Мне никогда не было так больно. Андрееску травмировалась в Майами

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не смогла доиграть матч четвертого круга на турнире WTA 1000 в Майами.

В поединке против Екатерины Александровой канадка проиграла первый сет на тай-брейке, во втором лидировала 2:0, но травмировала голеностоп.

Во время розыгрыша Андрееску упала на корт и закричала. Она также говорила судье: «Господи, мне никогда не было так больно».

В итоге Бьянка не смогла самостоятельно покинуть корт, ее увезли на коляске.

Майами. 1/8 финала

Екатерина Александрова [18] – Бьянка Андрееску – 7:6(0), 0:2 (отказ)

Standing ovation for Bianca Andreescu in Miami.



Her mom is in tears. And you can see the look on Bianca’s face as she leaves the court in a wheel chair.



She looks so broken. No one deserves this.



Everyone send her your prayers tonight 🙏🏼 pic.twitter.com/FxxG7iQYgZ