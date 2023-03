ВИДЕО. Пушечный удар игрока Шеффилда, который принес путевку в полуфинал КА

Состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором «Шеффилд Юнайтед» одержал волевую победу над «Блэкберном».

Победный гол суперударом на 90+1 минуте забил 21-летний полузащитник Томас Дойл.

Следующий соперник «Шеффилда» определится по результатам жеребьевки, которая состоится сегодня. Ранее в полуфинал вышел «Манчестер Сити».

Кубок Англии. 1/4 финала

«Шеффилд Юнайтед» – «Блэкберн» – 3:2

Голы: автогол Галлахер (28), Макберни (81), Дойл (90+1) – пенальти Бреретон (21), Смодич (60).

OH MY WORD 🤯@Tommy_Doyle8 with a last-minute stunner for @SheffieldUnited 💥#EmiratesFACup pic.twitter.com/lum5BWgdyJ