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  4. ВИДЕО. Пушечный удар игрока Шеффилда, который принес путевку в полуфинал КА
Англия
19 марта 2023, 16:16 |
480
0

ВИДЕО. Пушечный удар игрока Шеффилда, который принес путевку в полуфинал КА

Томас Дойл вырвал победу для своей команды

19 марта 2023, 16:16 |
480
0
ВИДЕО. Пушечный удар игрока Шеффилда, который принес путевку в полуфинал КА
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором «Шеффилд Юнайтед» одержал волевую победу над «Блэкберном».

Победный гол суперударом на 90+1 минуте забил 21-летний полузащитник Томас Дойл.

Следующий соперник «Шеффилда» определится по результатам жеребьевки, которая состоится сегодня. Ранее в полуфинал вышел «Манчестер Сити».

Кубок Англии. 1/4 финала

«Шеффилд Юнайтед» – «Блэкберн» – 3:2
Голы: автогол Галлахер (28), Макберни (81), Дойл (90+1) – пенальти Бреретон (21), Смодич (60).

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Шеффилд Юнайтед Блэкберн Кубок Англии по футболу Томас Дойл
Источник Sport.ua
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