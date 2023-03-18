Хет-трик Холанда. Ман Сити забил 6 голов и вышел в полуфинал Кубка Англии

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» дома разгромил «Бернли» со счетом 6:0.

Хет-триком у хозяев поля отметился феноменальный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Дубль в свой актив записал Хулиан Альварес. Также голом отличился Коул Палмер.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинальную стадию. Остальные матчи 1/4 финала пройдут 19 марта.

Напомним, в мид-уик Эрлинг Холанд оформил пента-трик (5 голов) в игре Лиге чемпионов против РБ Лейпциг (7:0).

Кубок Англии. 1/4 финала

18 марта, Манчестер

Манчестер Сити – Бернли – 6:0

Голы: Холанд, 32, 35, 59. Альварес, 62, 73, Палмер, 68.