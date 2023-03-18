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Кубок Англии
Манчестер Сити
18.03.2023 19:45 – FT 6 : 0
Бёрнли
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Англия
18 марта 2023, 21:50 | Обновлено 18 марта 2023, 22:14
1724
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Хет-трик Холанда. Ман Сити забил 6 голов и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Бернли» не сумел оказать серьезного сопротивления в Манчестере

18 марта 2023, 21:50 | Обновлено 18 марта 2023, 22:14
1724
1
Хет-трик Холанда. Ман Сити забил 6 голов и вышел в полуфинал Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» дома разгромил «Бернли» со счетом 6:0.

Хет-триком у хозяев поля отметился феноменальный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Дубль в свой актив записал Хулиан Альварес. Также голом отличился Коул Палмер.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинальную стадию. Остальные матчи 1/4 финала пройдут 19 марта.

Напомним, в мид-уик Эрлинг Холанд оформил пента-трик (5 голов) в игре Лиге чемпионов против РБ Лейпциг (7:0).

Кубок Англии. 1/4 финала

18 марта, Манчестер

Манчестер Сити – Бернли – 6:0

Голы: Холанд, 32, 35, 59. Альварес, 62, 73, Палмер, 68.

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Бернли Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Бернли Хулиан Альварес Коул Палмер
Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Вісім голів у двох останніх матчах. 
Нема слів.
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