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Кубок Англии
Манчестер Сити
18.03.2023 19:45 - : -
Бёрнли
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Англия
16 марта 2023, 14:07 |
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0

Манчестер Сити – Бернли. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 18 марта в 19:45 по Киеву

16 марта 2023, 14:07 |
85
0
Манчестер Сити – Бернли. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 марта на «Этихад» пройдет матч 1/4 финала кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Бернли». Старт поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда проводит непростой отрезок сезона. Только во вторник был решающий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с РБ Лейпциг. Там, правда, все вышло очень просто: 5 голов Холланда, итоговые 7-0. При этом у горожан такая ситуация в АПЛ, что невозможно допускать новые осечки. До финала турнира все меньше времени, а Арсенал упорно лидирует. Отставание могло вырасти в прошлом туре, Кристал Пэлас держался долго, а единственный мяч пропустил только с пенальти. Но, конечно же, в такой ситуации может и кубок пригодиться, как бы это не остался последний фронт, который может дать титул для гранда. Тем более что соперник откровенно проходной, как для фаворита Премьер-Лиги, да и игра будет домашней.

Бернли

Клуб возглавляется с лета легендой как раз Сити, Компани. Когда руководство вылетевшего из АПЛ проекта позвало именно Венсана, это вызвало немало дискуссий. Все же бельгиец даже на родине, с Андерлехтом, оставил довольно противоречивое впечатление. Но с кларетовыми он управляется по-настоящему здорово. С ним Бернли проходит сезон, не просто подтверждая статус фаворита - он безоговорочно лидирует в Чемпионшипе. Да, еще впереди немало туров, но фактически нет сомнений в том, что возвращение в АПЛ будет оформлено, и, скорее всего, досрочно. Есть возможность переключиться на кубковые турниры. И, кстати, это получается очень даже неплохо. Примечательно, что в Кубке Лиги все закончилось поражением от МЮ. В нынешнем турнире уже пройдено 3-х соперников, правда, самым сильным из них был Борнмут, что к январю уже был в кризисе.

Статистика личных встреч

В последний раз Бернли выигрывал еще в 2015-м году. После этого, за полтора десятка матчей, кларетовые взяли только 1 ничью, и то в далеком 2018-м.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, конечно, победы Сити. Но и в целом матч должен быть не скучным - ждем больше 3,0 голов с коэффициентом - 1,87.

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Источник Sport.ua
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