18 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» играет против «Бернли».

Начало поединка в Манчестере на «Этихаде» запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports на своей OTT-платформе.

Стартовые составы команд

Your City team to face Burnley! 🙌 XI | Ortega Moreno, Walker, Dias, Laporte, Lewis, Rodrigo, De Bruyne (C), Mahrez, Alvarez, Foden, Haaland SUBS | Ederson, Phillips, Stones, Ake, Gundogan, Grealish, Gomez, Akanji, Palmer #ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/EHDgYSE85n

Here's your Clarets team to take on Manchester City in the Emirates FA Cup quarter-final! 🏆 #MCIBUR pic.twitter.com/OlfIL923zT